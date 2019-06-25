От должности освободить, контроль усилить

Губернатор Камчатского края потребовал от администрации Петропавловска-Камчатского освободить от должности руководителя АО «Автопарк» Михаила Решетняка. Такое решение Владимир ИЛЮХИН принял по итогам совещания с участием министров и руководителей дорожных ведомств края, а также мэрии, которые доложили главе региона о причинах аварии с участием автобуса маршрута № 30, а также о состоянии пострадавших.

Напомним, смертельное ДТП произошло 4 июля в 18.10 напротив дома № 89 по улице Ленинградской. Рейсовый автобус Daewoo BS выехал за пределы проезжей части и сбил четырех пешеходов, которые находились на остановке «Коммунпроект». 14-летняя девочка скончалась на месте аварии, 14-летний подросток и два 22-летних парня получили травмы. Они были доставлены в медицинские учреждения. Как пояснили в СКР, трагедия произошла, согласно основной версии, из-за того, что водитель автобуса во время движения потерял сознание от наступившего гипертонического криза. Известно, что 51-летний мужчина – житель краевого центра. В момент ДТП он был трезв. До выхода на маршрут мужчина прошел медицинское обследование, о чем есть отметка в путевом листе. Водитель — славянин, имеет стаж вождения с 1990 года, воспитывает 8 детей.

По факту ДТП следователи СКР возбудили уголовное дело. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Информация о том, что причиной аварии стало резкое ухудшение состояния здоровья водителя, подтвердилась.

«Опрошенные пассажиры автобуса рассказали, что уже в районе БАМа были видны первые признаки того, что водителю становится плохо, но в это время в дежурную часть ГИБДД никаких звонков не поступало. На подъезде к Управлению федерального казначейства по Камчатскому краю, находящемуся на улице Ленинградской, водитель теряет сознание, падает на руль, и его нога давит на педаль акселератора. Вследствие чего транспортное средство полностью теряет какой-либо контроль, неуправляемо несется в автобусную остановку и проезжает еще порядка 250 метров по тротуару. Автобус чудом не перевернулся. Один из очевидцев успел подбежать, поднять водителя и заглушить двигатель. На месте составили все необходимые документы, провели технический осмотр транспортного средства, в процессе которого сотрудниками Госавтоинспекции серьезных технических нарушений обнаружено не было. Причиной ДТП стало резкое ухудшение самочувствия водителя. В ходе проверки документов противопоказаний, связанных со здоровьем, выявлено не было», — сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю Александр Якушев.

Водитель, являющийся отцом восьми детей, не так давно потерял супругу. Именно с непростой жизненной ситуацией многие камчатцы связывают резкое ухудшение самочувствия мужчины.

Многодетной является и семья погибшей девочки, у родителей которой остались трое детей.

По поручению губернатора министр социального развития и труда Камчатского края Евгений Меркулов взял под личный контроль оказание помощи семьям погибшей и пострадавших. Также в ведомстве рассмотрят возможность социальной поддержки детям водителя автобуса.

Вместе с тем, было установлено, что автобус, вышедший на маршрут, был взят городским автотранспортным предприятием в аренду.

«Сейчас идет согласование с прокуратурой проведения выездной документальной проверки. В январе этого года в отношении автопарка были выявлены грубые нарушения лицензионных требований. Сумма штрафа составила 200 тысяч рублей. Что касается конкретно этого водителя, то, конечно, с учетом его жизненной ситуации, думаю, на предприятиях должны быть специалисты, которые работают с водительским составом и владеют подробной информацией», — отметил врио начальника Управления государственного автомобильного надзора УТБ РФ по Камчатскому краю Владимир Курыкин.

По словам первого заместителя главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Юлии Ивановой, мужчина имеет 29-летний водительский стаж, работает в автопарке с 1 апреля 2019 года, прошел 7 инструктажей по безопасности дорожного движения, при поступлении на работу предоставил справку о прохождении медицинского осмотра в Камчатском центре медицинской профилактики.

«Техническое состояние транспорта было удовлетворительным, состояние водителя на начало рабочего дня было удовлетворительным. Но к концу рабочего дня – смерть человека, тяжелые травмы людей, которые сейчас находятся в больнице. Что мы еще видим: 15-летний автобус с 150-тысячным пробегом, хотя условия конкурса для перевозчиков предполагают, что транспорт должен быть не старше 10 лет. И мы еще не знаем, в каком состоянии находится остальная техника. Еще раз обращаю внимание министерства транспорта на организацию этих конкурсов и на те правила, которые сегодня действуют. Бардак творится с кадрами на многих транспортных предприятиях: позволяет ли квалификация, состояние здоровья водителей возить людей? Я прошу на это обратить самое серьезное внимание. Контроль надо усиливать. Не справляются сегодня городская и районная администрации – пусть включается минтранс», — сказал губернатор В. Илюхин.

Отдельные решения по поручению губернатора должны быть приняты в отношении городского предприятия, водитель автобуса которого стал виновником аварии.

«Фактически, как мы выяснили, 50 процентов техники – привлеченная. И какие гарантии может дать руководство предприятия по ее техническому состоянию? Я понимаю, что частный бизнес, но если это предприятие, подведомственное городской администрации, должны быть гарантии! Почему должна случиться трагедия, чтобы на эти требования обратили внимание? Руководителя предприятия от должности нужно освободить. Когда речь идет о безопасности людей, переводить работу исключительно в финансовую плоскость просто недопустимо!» — резюмировал В. Илюхин.





Сергей СЕМЕНОВ