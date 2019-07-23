На подготовку к будущему отопительному сезону запланировано около 1,4 млрд рублей

Итоги прохождения отопительного периода 2018-2019 годов и подготовку объектов энергетики, ЖКХ и социальной сферы к отопительному периоду 2019-2020 годов обсудили в ходе заседания правительства Камчатского края, которое прошло под председательством вице-губернатора Алексея ВОЙТОВА

В ходе совещания было отмечено, что отопительный период прошлого года был начат вовремя и прошел без серьезных аварий. На подготовку к зимнему периоду 2019-2020 годов выделен 1 млрд 392,9 млн рублей. При этом доля краевого бюджета составляет 468,8 млн рублей. Остальное — средства бюджетов муниципальных образований и предприятий.

«Планируется, что к началу отопительного сезона будет отремонтировано 7 414 квадратных метров жилого фонда, 222 котельных, 561 км тепловых сетей, 75 км электрических сетей, около 120 тысяч квадратных метров дорожного полотна и многое другое. Также в плане этого года предусмотрен ремонт общего имущества в 304 многоквартирных домах на сумму 1 млрд 672,97 млн рублей. Кроме того, в ходе подготовки к зиме, планируется выполнить работы на 508 объектах социальной сферы с объемом финансирования 147,38 млн рублей. Это — объекты организаций, подведомственных министерствам образования, здравоохранения, культуры, спорта и социального развития», — сообщил министр ЖКХ и энергетики Камчатского края Олег Кукиль.

Министр отметил, что к началу предстоящего осенне-зимнего периода в отдаленные районы края будут доставлены более 60 тысяч тонн угля и около 12 тысяч тонн дизельного топлива.

«Ресурсоснабжающие предприятия, осуществляющие деятельность в районах с ограниченными сроками завоза грузов, заключили договоры на поставку топлива на условиях доставки топлива до котельных и в объемах, обеспечивающих работу котельных и ДЭС до следующей навигации. Так, автозимником, с декабря 2018 года по апрель 2019 года на отопительный период 2019-2020 годов был завезен весь необходимый объем. В портопункты западного и восточного побережья уже выполнена поставка дизельного топлива в объеме более 6 тысяч тонн», — сказал О. Кукиль.

Всего к началу следующего отопительного периода на Камчатке предприятиям коммунального комплекса необходимо создать запас топлива в объеме более 120 тысяч тонн, в том числе угля — 95,6 тысячи тонн, мазута — 13,4 тысячи тонн, дизельного топлива — 13,5 тысячи тонн.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края