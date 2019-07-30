Еще 10 км автодороги «Петропавловск-Камчатский – Мильково» будут сданы в конце сентября

Работы ведутся качественно и с опережением графика, сообщил председатель комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам ЖКХ Законодательного Собрания Камчатского края Борис ЧУЕВ по итогам выездного заседания, которое состоялось на прошлой неделе прямо на трассе.

Выездное заседание комитета было посвящено проверке реализации краевой госпрограммы «Развитие транспортной системы в Камчатском крае». Одним из объектов, на которых побывали депутаты Заксобрания, стал 10-километровый участок автодороги «Петропавловск-Камчатский – Мильково» между 220 и 230 км. Этот отрезок дороги планируют сдать в эксплуатацию в ближайшее время.

Как рассказал краевой депутат Юрий Ломакин, возглавляющий предприятие-подрядчик «Устой-М», финальные работы по укладке щебеночно-мастичного асфальтобетона на участке подходят к завершению. Специалисты предприятия в рамках госконтракта выполнили переустройство земполотна с заменой грунтов, на мосту через реку Кашкан провели усиление опор, пролетных строений, переустройство мостового полотна. Сделаны тротуары, бордюры, установлено также дорожное освещение, а возле поселка Пущино появился современный общественный туалет. Общая стоимость реконструкции дорожного участка составила 1 342,75 млн рублей. Предприятию предстоит еще укладка асфальта на участке 208–220 км.

Б. Чуев дал высокую оценку работе дорожных строителей, поблагодарил за вклад в социально-экономическое развитие края и пожелал новых успехов. «Контроль за строительством и реконструкцией дорожной сети депутаты продолжат. Особое внимание будет уделено объектам, которые предстоит построить в рамках реализации нацпроекта «Безопасные дороги», – сообщил председатель комитета.