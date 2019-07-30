На дорогах устанавливают новые комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД

В рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения», входящего в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», до конца сентября планируется установить два новых стационарных комплекса автоматической фиксации нарушений скоростного режима. Об этом сообщили в агентстве по информатизации и связи Камчатского края.

«Новые комплексы планируются к установке в Елизове на улице Ленина, дом 69, а также в Петропавловске-Камчатском на проспекте Содружества, в районе 12-го дома. Места установки определены по согласованию с ГИБДД и с учетом концентрации дорожно-транспортных происшествий. Именно поэтому в начале июля 2019 года два комплекса на Камчатке переустановили: многоцелевой «Кречет» в Петропавловске-Камчатском – на улицу Ленинградская, в районе дома 65, комплекс «Арена» в Елизове разместили по адресу улица Магистральная, 130», – сообщила руководитель агентства Инга Леонтьева.

Сейчас на Камчатке работают 50 комплексов фото- и видеофиксации: 28 стационарных, 17 передвижных и 5 мобильных. За первую половину 2019 года с их помощью зафиксированы 81 124 нарушения правил безопасности дорожного движения.

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