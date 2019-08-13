За полгода Гордума получила более полутора тысяч обращений

Более полутора тысяч обращений поступило от горожан, организаций, различных министерств и ведомств на рассмотрение депутатам городской Думы Петропавловска за полгода. Все обращения рассмотрены председателем Гордумы, либо ее заместителями, а заявителям направлены ответы.

«Жителей города волновали вопросы предоставления мер социальной поддержки, содержания и ремонта дорог, жилого фонда Петропавловска, улучшения жилищных условий, благоустройства города и придомовых территорий в микрорайонах, предоставления услуг ЖКХ», — рассказали в аппарате Гордумы.

Отметим, что результаты рассмотрения обращений публикуются ежемесячно. С ними можно ознакомиться на официальном сайте городской Думы duma.pkgo.ru в разделе «Обратная связь».