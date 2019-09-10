«Аварийку» продолжат расселять

Дополнительное соглашение о выделении средств Камчатскому краю из Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» подписали губернатор Владимир ИЛЮХИН и генеральный директор фонда Константин ЦИЦИН.

«Камчатский край первым среди субъектов страны представил в фонд заявки на получение финансовой поддержки. Сумма серьезная: до 2022 года субъект получит порядка 804 миллионов рублей из федерального бюджета. При этом более 620 миллионов рублей на переселение наших жителей из аварийных домов будет добавлено из бюджета субъекта на условиях софинансирования. Сейчас речь идет о расселении более тысячи человек из фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Уверен, при успешной реализации этих мероприятий мы сможем достигнуть договоренностей о переселении большего числа камчатцев», – сказал губернатор края Владимир Илюхин.

В рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» до 2022 года будут расселены 485 жилых помещений общей площадью более 22 тысяч квадратных метров.

На реализацию этапа программы переселения 2019–2020 годов в текущем году Камчатский край получит 280 миллионов рублей, будут расселены жильцы 143 квартир. В 2020–2021 годах новое жилье получат 369 человек (расселение из 196 помещений), на эти цели в 2020 году из федерального бюджета будут выделены 262 миллиона рублей, из регионального – 267,2 миллиона. На период с 2021 по 2022 годы госкорпорация выделит 262 миллиона рублей, край – 329,48 миллиона рублей. Благодаря этому в новые дома переедут 357 человек.

Общая же потребность по переселению жилья в Камчатском крае составляет порядка 96 тысяч квадратных метров. «Это около 6 миллиардов рублей», – уточнил Константин Цицин на брифинге, завершающем его пребывание на Камчатке.

Он отметил, что в России к 2024 году должно быть переселено из аварийного и непригодного жилья 595 тысяч человек. «Мы знаем, как справиться с этой задачей. Скорее всего, показатели будут даже превышены. Это можно сделать раньше, чем в течение пяти лет, – заверил Цицин. – Возможно финансирование на два года вперед, а не каждый год, как было прежде. Если мы пойдем такими опережающими темпами, если Камчатский край расселит людей за три года, то мы будем финансировать дальнейшее расселение, а оно уже идет».

«Третий этап реализации программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья проходит достаточно успешно, — подтвердил губернатор Владимир Илюхин. — Работы ведутся в том числе за пределами Петропавловска-Камчатского, в северных районах полуострова. Мы рассчитываем досрочно выполнить согласованные с Фондом ЖКХ показатели, чтобы получить дополнительное финансирование и переселить из аварийного фонда как можно больше камчатцев».

Губернатор Камчатского края поблагодарил главу Фонда за понимание особенностей проблематики территории полуострова и поддержку субъекта в реализации национальных проектов.

Глава фонда отметил важность инициативы муниципалитетов в этой работе: «Как государственная корпорация мы заключаем договоры с властями регионов. Но информация о потребности в переселении стекается именно из муниципальных образований. Поэтому все зависит от грамотности и порядочности руководителей муниципалитетов. Если они хотят, чтобы у них больше расселялось, значит надо больше заявок подавать».

«На Камчатке в программе переселения участвуют 12 муниципальных образований, – добавил Владимир Илюхин. – И, каким бы странным это ни казалось, самый большой объем необходимости в переселении показывает Мильковский район, а Петропавловск – гораздо меньше. Хотя мы понимаем, что эти данные не совсем объективны. Я никого не хочу уличить в обмане, но ситуация парадоксальная. Причины ее понятны. Как только дом внесен в реестр, у жителей возникает вопрос: когда? А в условиях недостаточного финансирования вопросы со сроками у руководителей муниципалитетов начинают провисать, приходит прокуратура. Поэтому сегодня поиск решения проблемы продолжается, нужно выстроить четкую систему внесения в реестр и проведения работ, чтобы люди понимали, в какие сроки жилье будет переселено. И, что касается краевого центра, на официальном сайте городской администрации должен быть выложен перечень «аварийки» с конкретными адресами и сроками».

Кроме того, губернатор обратил внимание на сложную ситуацию с очистными сооружениями в Петропавловске: «Практически неочищенные стоки сегодня идут в Авачинскую бухту. Проблема остра, и на ее решение требуются колоссальные средства – порядка 20 миллиардов рублей. Таких средств у нас, безусловно, нет. Поэтому мы обращались и будем обращаться за финансовой поддержкой».

Справка

В 2009–2016 годах Камчатскому краю для реализации программ переселения граждан из аварийного жилья из бюджета субъекта было выделено порядка 2 миллиардов рублей, из средств фонда – около одного миллиарда рублей. Эти средства были направлены на переселение 1 846 человек из 879 аварийных жилых помещений площадью 38,41 тысячи квадратных метров.





Мария ВЛАДИМИРОВА