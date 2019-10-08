В Усть-Камчатске отремонтировали дороги и открыли рыбный магазин

Накануне в поселке побывал губернатор края Владимир ИЛЮХИН. Он оценил деятельность районных властей по благоустройству дорог и придомовых территорий.

«За летний период в Усть-Камчатске выполнен большой объем работ в части ремонта дорог, появились тротуары, заасфальтированы парковочные зоны. В целом я высоко оцениваю работу руководства района: Усть-Камчатск становится чище, устанавливаются детские площадки, появляются зоны отдыха, активизируется бизнес. В мае жители обращались ко мне с просьбой открыть рыбный магазин, где можно приобретать продукцию по доступным ценам. Сегодня торговая точка успешно работает. Позитивные изменения в части благоустройства в Усть-Камчатске очевидны, и мы обязательно будем поддерживать такие инициативы, – сказалВладимир Илюхин. – Конечно, еще многое предстоит сделать: нужно заниматься дорогой в аэропорт, приводить в порядок мосты, продолжать благоустройство территорий, но при этом важно проводить работу и в других населенных пунктах района, чтобы сохранялся правильный баланс между районным центром и другими селами».

На следующий год запланировано завершить благоустройство аллеи для молодежи, где будут установлены малые архитектурные формы, лавочки со светодиодными светильниками, а также появится павильон для отдыха. Срок завершения работ по контракту – август 2020 года, однако, по словам главы Усть-Камчатского района Василия Логинова, аллею планируется открыть раньше – в День защиты детей, 1 июня.

Губернатор края также обозначил, что порядка 10–12 миллионов рублей будет направлено на выполнение работ в детском центре. Проект уже готов и прошел государственную экспертизу.

К концу следующего года планируется завершить строительство грузопассажирского парома, который заменит судно «Капитан Драбкин» на переправе через протоку Озерную в Усть-Камчатске. «Парому «Капитан Драбкин» уже 48 лет. Конечно, он на ходу, капитан и экипаж поддерживают его в достойном состоянии. Строительство нового парома на заводе в Приморском крае уже началось. Судостроители заверяют, что к концу следующего года паром будет построен. Но учитывая, что мы уже сталкивались с подвижками по срокам на предыдущих заказах, выполнение работ будем контролировать», – отметил губернатор.

Напомним, новый паром сможет единовременно вмещать 50 пассажиров и 7 автомобилей. Экипаж – 4 человека. Длина судна составит 32 метра, ширина – 10 метров.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края