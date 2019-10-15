Детский сад на Арсеньева сдадут уже в декабре

Детский сад на Арсеньева сдадут уже в декабре

Детский сад на улице Арсеньева в Петропавловске-Камчатском готов на 80 процентов. В настоящее время строители утепляют фасад и занимаются внутренней отделкой помещения. Сдача объекта запланирована на декабрь 2019 года.

Как рассказали в министерстве строительства края, все работы ведутся в рамках графика и подошли к завершающей стадии.

«К данному моменту выполнены практически все основные строительные работы в здании. Смонтирована дренажная система, произведена гидроизоляция стен и фундаментов, сделано оштукатуривание стен и поверхностей перегородок. Готовность наружных сетей инженерных коммуникаций и составляет 100%. Также полностью выполнены работы по обустройству подпорной стенки. Практически завершено возведение ограждения. Основные силы подрядной организации сейчас сосредоточены на отделочных работах, утеплении фасада и благоустройстве территории – установке малых архитектурных форм, асфальтировании и озеленении», – рассказали представители министерства.

Напомним, работы по строительству детского сада на улице Арсеньева были возобновлены в начале 2019 года после заключения договора с новым подрядчиком. Дошкольное учреждение рассчитано на 170 мест, 60 из которых займут малыши в возрасте от полутора до трех лет.

Строительство детского сада ведется благодаря дотациям, выделенным Камчатскому краю за достижение высоких показателей социально-экономического развития. Полуостров вошел в список 40 субъектов России, получивших дополнительное федеральное финансирование в размере 700 миллионов рублей по итогам 2017 года. Правительство края направило данные средства на развитие бизнеса, туризма и социальной сферы, в том числе и на строительство данного объекта.

Добавим, строительство дошкольного учреждения осуществляется в рамках национального проекта «Демография».


По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края

новостройка
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