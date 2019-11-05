Добавили цивилизации – автобусных павильонов

В Петропавловске-Камчатском за весенне-летний период установлены 39 автобусных павильонов в разных районах города, сообщили в службе автомобильных дорог ПКГО.

Новые автобусные павильоны появились на остановках общественного транспорта «Институт вулканологии», «Погрангородок», «Детский мир», «Пивзавод», «Дальневосточная», «Ларина», «Дискавери», «Пл. Щедрина», «Стадион» и др.

«Мы убрали конструкции, которые не подлежат ремонту. Более десяти павильонов перемещены на те остановки, где их никогда не было», – рассказали представители службы. Это, в частности, остановки «Совхоз «Петропавловский» (пос. Дальний); «Гериатрическая больница»; «Очистная станция»; «Пос. Радыгино»; «ВЧ Завойко»; «Рябиковская» (ТЦ «Эврика») и др.

На пяти городских остановках, где ранее также не было павильонов, установлены новые конструкции. Это остановки на ул. Ларина (поворот с пр. Таранца), «Океанская» (12 магазин), «АО «Невод», «Поликлиника № 2» (СРВ, остановка по требованию), «Горизонт».

Новые павильоны имеют каркас из металла со вставками из стекла и пластиковую крышу, оснащены новыми информационными табличками. 23 аналогичные конструкции были установлены в прошлом году. Работа будет продолжена.

«Проводилась работа и по содержанию павильонов – ремонт, замена лавочек, окрашивание, уборка надписей и незаконной расклейки. Велась уборка территории вокруг, помыв остановочных комплексов. Просим горожан бережно относиться к городским объектам, проводить разъяснительные беседы с детьми и подростками, которые чаще всего выступают в роли вандалов», – пояснили представители службы.

В этом году также началась установка информационных аншлагов (для объявлений и рекламы). Они выполнены из металла и вынесены за пределы павильонов. Всего установлено 28 таких аншлагов на остановках по основным магистралям краевой столицы.





Отдел по связям с общественностью аппарата администрации ПКГО