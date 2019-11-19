Восстановлен проезд по мосту через реку Крутоберёгово

Отремонтировано мостовое сооружение на отрезке автодороги РКЗ-66 – аэропорт Крутоберегово. Работы проводились по поручению губернатора края Владимира ИЛЮХИНА после обращения к нему жителей села Крутоберегово Усть-Камчатского района.

«Эта дорога очень важна для жителей Крутоберегова: это единственный проезд от села до центра Усть-Камчатского района, объездной путь на большом протяжении не приспособлен и частично проходит по закрытой территории аэропорта. Реконструкцию моста ООО «Мостовик» осуществило с опережением графика. Бригада из 6 человек с 5 единицами техники провела капитальный ремонт опоры, восстановила деревянную проезжую часть, заменила ограждения», – рассказал министр транспорта и дорожного строительства края Владимир Каюмов.

Село Крутоберегово находится на восточном побережье полуострова. Расстояние от него до Петропавловска-Камчатского по дорогам составляет около 760 км. В населенном пункте проживают более 300 человек.