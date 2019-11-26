На Северо-Востоке построят новый корпус школы, а в перспективе – ещё одну школу

Накануне губернатор Владимир ИЛЮХИН провел выездное совещание в учебном заведении – средней школе 40 – одного из самых густонаселенных районов Петропавловска-Камчатского.

Глава региона сообщил, чтопроектирование нового корпуса школы № 40 начнется в 2010 году. Сейчас в двух школах на Северо-Востоке № 40 и 42 учатся 2 306 ребят. Более 450 детей посещают образовательные учреждения во вторую смену.

«Проблема здесь, действительно, стоит достаточно остро. Микрорайон проектировался в 1980-е годы, и вся инфраструктура создавалась исходя из числа жителей. Сегодня этого явно недостаточно. Рассчитываем, что в следующем году работа по подготовке проектно-сметной документации нового корпуса школы № 40 будет завершена, после чего начнем строительство, – сказал Владимир Илюхин. – Помимо этого, необходимо определяться с площадкой для строительства еще одного учебного заведения на Северо-Востоке. Министерство образования края и городские власти подготовят предложения, и мы их, безусловно, поддержим. Будем продолжать благоустраивать этот микрорайон, чтобы жителям было комфортно, а для ребят были созданы все необходимые условия для учебы и дополнительных занятий».

Возведение нового корпуса школы – самое оптимальное решение для ликвидации в максимально короткие сроки второй смены в школах. Этот проект включен в инвестиционную программу края на 2023–2024 годы, администрация Петропавловска-Камчатского готовит разработку проектно-сметной документации. При условии, что городские власти завершат все процедуры в течение следующего года, строительство может быть начато уже в 2021 году. Средства будут выделены из краевого бюджета.

Уже завершена подготовка к возведению нового здания школы № 33. Строительство планируется начать в 2020 году. «Начальная школа не соответствовала требованиям безопасности и была снесена. Уже отведен земельный участок, разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы. Месяц назад мы получили подтверждение того, что данный объект включен в федеральный проект «Современная школа», который реализуется в рамках национального проекта «Образование». На 2021–2022 годы на возведение этой школы предусмотрено порядка 670 миллионов рублей, поэтому сегодня необходимо изыскать средства из краевого бюджета для начала строительства в следующем году», – сообщила заместитель председателя правительства края Виктория Сивак.

Всего в школах края обучаются 36 649 ребят, из них в Петропавловске-Камчатском – 19 542 ученика.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края