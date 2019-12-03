Мост сдан!

В октябре было восстановлено движение по путепроводу федеральной трассы морпорт – аэропорт в районе Красной сопки. Подрядная организация выполнила ремонт моста в краевой столице на два месяца раньше срока.

– Вопрос о необходимости реконструкции путепровода поднимался давно. Однако финансирования этих работ удалось добиться только после встречи губернатора края с руководителем Федерального дорожного агентства, которая состоялась в 2018 году. Меньше чем за два месяца подрядная организация дополнительно забетонировала несущие плиты конструкции, выполнила их гидроизоляцию и уложила два слоя асфальтобетона. Кроме того, заменены барьерные ограждения на всей протяженности путепровода, – рассказал министр транспорта и дорожного строительства края Владимир Каюмов.

В рамках договоренностей, которые были достигнуты губернатором края с руководителем Росавтодора, будет проведен капитальный ремонт трассы А-401. На магистрали должны появиться наружное освещение и осевое барьерное ограждение, которое разделит встречные потоки автомобилей. ФКУ ДСД «Дальний Восток» до конца года должны быть проведены все конкурсные процедуры по выбору подрядной организации.