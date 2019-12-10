Для рыбаков Камчатки оптимизируют объёмы экспорта продукции

Владимир ИЛЮХИН провел рабочую встречу с заместителем председателя Правительства РФ Алексеем ГОРДЕЕВЫМ.

Алексей Гордеев, курирующий в Правительстве России агропромышленный комплекс, природные ресурсы и экологию, поддержал позицию губернатора Камчатского края в решении вопросов, касающихся реализации нацпроектов и включения северной части острова Беринга в национальный парк.

Стороны сошлись во мнении, что для достижения показателей национального проекта «Международная кооперация и экспорт» необходимо найти оптимальное решение совместно с Министерством сельского хозяйства России в части объемов экспортируемой рыбной продукции.

«Дело в том, что этот показатель не может быть фиксированным на период до 2024 года. Камчатские рыбаки целиком и полностью зависят от подходов водных биологических ресурсов. Объемы прошедших двух – трех лет были, действительно, рекордными, но ориентироваться на них и брать за основу было бы не совсем корректно, – объяснил губернатор края. – Кроме того, поставки на внутренний и внешний рынки должны быть сбалансированы, чтобы камчатская продукция для жителей нашего края и всей страны была представлена в необходимом объеме».

Алексей Гордеев согласился с доводами Владимира Илюхина. Соответствующее поручение будет дано Росрыболовству – дополнительно проработать для Камчатки показатели оптимального объема экспорта рыбной продукции. Также вице-премьер предложил увеличить экспорт за счет рыбной продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью.

Помимо этого, стороны обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг включения северной части острова Беринга в создаваемый национальный парк «Командорский». Напомним, правительством края подготовлены предложения по внесению изменений в федеральное законодательство в интересах жителей Командорских островов, поскольку преобразование территории по действующему законодательству в нацпарк может привести к негативным последствиям и отрицательно повлиять на жизнь людей, проживающих на территории Алеутского района – самого восточного муниципального образования Российской Федерации.

Алексей Гордеев поддерживает позицию губернатора Камчатского края и даст поручение Минприроды России учесть специфику субъекта и принять положительное для камчатцев решение.