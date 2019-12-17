Крутогоровский уголь: инвесторы готовятся к геологоразведке

Крутогоровский уголь: инвесторы готовятся к геологоразведке

Первый вице-губернатор края Ирина УНТИЛОВА провела рабочую встречу с участниками делегации индийской компании «Tata Power» и российской компании «Уранцветмет». Стороны обсудили реализацию проекта по освоению Крутогоровского месторождения, а также обеспечение площадки инфраструктурой.

«Мы продолжаем реализацию инвестиционного проекта по добыче каменного угля и рады тому, что постепенно выходим на новые этапы совместной работы. И визит делегации является подтверждением этого. Мы ожидаем, что в ходе этого визита пройдут рабочие встречи с представителями государственных органов, бизнес-сообществом, руководителями заинтересованных структур и ведомств, и это позволит достигнуть взаимодействия и обеспечить достижение желаемых результатов. Задача правительства края – оказать максимальное содействие в реализации данного проекта и наращивать сотрудничество в других направлениях», – сказала Ирина Унтилова.

Руководитель проекта «Русский уголь» компании «Tata Power» Сакти Патнаик отметил, что вложения в геологоразведочные работы на первом этапе проекта составят 420 миллионов рублей, на предприятии будет создано более 800 рабочих мест с учетом прочих компаний, привлеченных к участию. Кроме того, компания обещает ежегодно выделять 0,2 миллиона тонн угля для нужд региона.

Мобилизация бурового оборудования, рабочей силы и начало геологоразведки запланированы на февраль 2020 года. Окончание геологоразведочных работ – на декабрь 2020 года. Исполнителем работ по договору с «Tata Power» выступает российская компания «Уранцветмет».

«Мы заезжаем на так называемый «greenfield» – участок, на котором надо организовать все, начиная от дороги и заканчивая лагерем на месте проведения геологоразведки. Там необходимо провести работы и подготовить площадку под геологоразведку. Мы надеемся получить от правительства края помощь в получении необходимых разрешений для мобилизации техники и проведения работ. В том числе необходима поддержка и в получении долгосрочных разрешений на работу для иностранных граждан, сотрудников компании «Tata Power», которые будут задействованы на месторождении», – отметил директор по корпоративному развитию АО «УГРК «Уранцветмет» Валерий Рыбаков.

Согласно дорожной карте проекта добыча угля на Крутогоровском месторождении начнется в ноябре 2023 года.

Во встрече приняли участие заместитель председателя правительства края Марина Суббота, министр природных ресурсов и экологии субъекта Алексей Кумарьков, руководитель агентства инвестиций и предпринимательства региона Оксана Герасимова, а также генеральный директор корпорации развития края Юлия Харитонова.

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