Алексей ВЫСТОРОПЕЦ даст прощальный спектакль

Один из самых любимых актеров камчатской публики – заслуженный артист России Алексей ВЫСТОРОПЕЦ не так давно покинул полуостров.

Это произошло так неожиданно, что не все поклонники успели попрощаться, выразить свою признательность и добрые пожелания Алексею. И вот у всех почитателей и друзей артиста появилась такая возможность.

7 февраля в концертном зале филармонии «Октябрьский» пройдет прощальный спектакль Алексея Высторопца на камчатской сцене. Артист представит моноспектакль «Как я съел собаку».

Пьеса одного из самых популярных российских драматургов повествует о том, что в жизни каждого юноши приходит момент, когда из тихой заводи семьи он выплывает в открытое море жизни и встречает первое испытание. Пройдя этот экзамен, он становится другим человеком. Для нашего героя испытание – служба на флоте.

Спектакль является лауреатом Всероссийского театрального фестиваля им. А. Вампилова 2003 года (г. Иркутск), был сыгран в г. Красногорске, г. Мытищи (театр «ФЭСТ»), Московском театре им. М. Ермоловой, в Санкт-Петербурге (арт-кафе «Бродячая собака»), в Иркутске («Новая драма»), лауреатом премии «Олимп-браво» федерального фестиваля «Театральный Олимп» в Сочи, 2018 г.

Билеты – в кассах филармонии (ТЦ «Галант-плаза», вход № 1, и ул. Ленинская, 65). Телефон для справок 47-82-47.