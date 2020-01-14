Мечты сбываются!

Мечты сбываются!

Новые гаджеты и незабываемые впечатления юные жители края получили на ежегодной благотворительной акции «Елка желаний». Напомним, 26 декабря после заседания Госсовета в Кремле губернаторы регионов выбрали на елке открытки с желаниями детей.

Утро Андрея Рыбалко, которому накануне исполнилось 16 лет, началось в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Вместе с Владимиром Илюхиным парень и его мама поднялись на борт «Боинга 777-300ER». Андрей задал Деду Морозу непростую задачу – попасть в кабину самолета, куда доступ посторонним, как правило, запрещен. Для того, чтобы новогоднее чудо случилось, авиакомпания сделала исключение.

«Эмоций – переизбыток. Для меня самое главное – видеть, что мой сын счастлив, что у него горят глаза. Он себя сегодня до такой степени открыл, разговаривал, показывал что-то, для нас это непривычно. Мечты сбываются, теперь мы точно это знаем. Спасибо всем за это!» – сказала мама Андрея Наталья Рыбалко.

Подарок солнечному мальчику подарила и авиакомпания «Аэрофлот» – модель самолета, в кабине которого он побывал, теперь будет установлена на почетном месте в его комнате.

Благодаря «Елке желаний» исполнилась мечта и у Александра Лопина – воспитанника Елизовского психоневрологического интерната для детей «Ягодка». Губернатор Камчатского края вручил ему планшет. Мальчик, в свою очередь, подарил Владимиру Илюхину картину в алмазной технике, сделанную собственноручно.

Автором третьей открытки, желание из которой исполнил губернатор, стал Роман Фалькович, самый старший из трех детей в многодетной семье.

«Во-первых, я хотел ноутбук, потому что он компактный, его удобно переносить. Также он нужен для учебы и подготовки к экзаменам. Кроме того, у меня есть бизнес-проект, я хочу попробовать себя в IT-сфере. Честно говоря, я вообще не ожидал, что губернатор приедет сам. Этому я рад даже больше, чем самому подарку», – поделился Роман Фалькович.

Владимир Илюхин также вручил подарки младшим сестре и брату Романа – мобильный телефон и планшет соответственно.

По словам губернатора Камчатского края, благотворительная акция «Елка желаний» очень добрая и нужная, благодаря ей сбываются заветные мечты сотен ребят по всей стране.

исполнение желаний
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