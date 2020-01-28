Юнармейцам Камчатки – свой постоянный центр

Юнармейцам Камчатки – свой постоянный центр

Центр открылся в минувшую пятницу на базе частного учреждения дополнительного образования «Региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе», рассказали в министерстве образования края.

В церемонии открытия приняли участие министр образования края Александра Короткова, руководитель агентства по делам молодежи края Виктория Подлесная, заместитель главы администрации Петропавловска-Камчатского, начальник управления образования Грант Шайгородский, руководители и командиры юнармейских отрядов краевой столицы. Почетным гостем на торжественном открытии стал сенатор Совета Федерации Валерий Пономарев, который оказал финансовое содействие в ремонте помещения и приобретении оборудования для оснащения центра.

Александра Короткова рассказала о целях создания центра: «В крае необходимо было создать место, где члены любого юнармейского отряда смогли бы получить знания, умения и навыки, которые они смогут применять на соревнованиях и в жизни. Эта идея объединила самых разных людей, была создана рабочая группа, и сегодняшнее мероприятие – это только начало. Впереди – открытие полосы препятствий, на которой смогут тренироваться юнармейцы, доведение до совершенства программы, по которой ребята будут заниматься в центре, словом, предстоит еще много интересной работы», – сказала Александра Короткова.

В центре будет организована подготовка к военно-спортивной игре «Победа» и другим военно-патриотическим мероприятиям. Для этих целей подготовлен учебный класс на 24 места, укомплектованный наглядными пособиями и тематической литературой, приобретены 20 комплектов радиационной, химической и биологической защиты, учебные пистолеты, автоматы, пулемет и снайперская винтовка, а также штык-ножи.

В центре сообщили, что к занятиям юнармейцы Петропавловска-Камчатского приступят уже в феврале.

Справка

«Юнармия» – это добровольное военно-патриотическое движение, которое стартовало в России 1 сентября 2016 года в рамках общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Его основная задача – патриотическое воспитание школьников. Сегодня состав регионального отделения «Юнармии» насчитывает 78 отрядов, которые созданы в 13 муниципальных районах Камчатского края, что составляет более 2 200 детей и молодежи. Юнармейские отряды функционируют на базе 63 общеобразовательных организаций, камчатской краевой общественной спортивно-патриотической организации «Федерация страйкбола Камчатки», благотворительного фонда помощи многодетным семьям Камчатки «Родник», спортивно-оздоровительного комплекса «Океан».

молодежь
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