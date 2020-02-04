Мемориал Л-16 дополнен списком экипажа лодки

Мемориальная доска с полным списком личного состава подводной лодки «Л-16», погибшего в Тихом океане в годы Великой Отечественной войны, установлена на территории парка «Патриот». Акция приурочена к 75-летию Великой Победы советского народа над фашизмом.

В преддверии празднования юбилейной даты администрация Дома культуры СРВ дополнительно проверила информацию, ранее указанную в списке состава членов экипажа подводной лодки «Л-16», для того, чтобы исправить допущенные ошибки.

Исследователями были выявлены ошибки в пяти фамилиях моряков. Кроме того, в списке не была указана фамилия еще одного подводника – его данные установлены после обращения в Ассоциацию подводников Тихоокеанского флота. Как выяснилось, он являлся офицером связи со стороны ВМС США, поэтому в архивах погибших не значится. Также камчатским региональным отделением Российского военно-исторического общества были направлены запросы в архивы с целью получения новых, более точных, сведений о месте гибели подводной лодки. Теперь корабли, проходящие этот район, обязаны будут приспускать воинский флаг и отдавать почести погибшему экипажу.

Моряки подводной лодки «Л-16» погибли 11 октября 1942 года. В июле 1963 года в сквере петропавловского Музея боевой славы в их честь был открыт мемориал.