Камчатке – свою муку по стабильным ценам

Инвестиционный совет края единогласным решением присвоил статус особо значимого проекту АО «Камчатская мельница» по организации мукомольного производства.

Этот статус позволит предприятию получить субсидию за счет средств краевого бюджета, которая будет направлена на частичную уплату процентов по кредитам, а также позволит возместить часть затрат на создание транспортной инфраструктуры.

Участники заседания отметили значимость мукомольного производства в обеспечении продовольственной безопасности: реализация проекта позволит стабилизировать цену муки в регионе.

«Приятно осознавать, что мы буквально в шаге от начала работ по воссозданию собственного мукомольного производства в крае. Конечно, в первую очередь – это качество продукции. Это один из важнейших критериев, от него зависит здоровье наших граждан. Производство высококачественных продуктов является вопросом государственного значения. Поэтому, безусловно, я приветствую такое начинание», – подчеркнул Владимир Илюхин.

Реализация проекта позволит обеспечить переработку до 40 тысяч тонн зерна в год.

«Мы разработали проектно-сметную документацию и сейчас выбираем поставщиков технологического оборудования. Особое внимание уделяем экологическим факторам. Отмечу и социальную направленность проекта: его реализация позволит создать 45 новых рабочих мест», – рассказала заместитель директора по экономике АО «Камчатская мельница» Ольга Блохина.

Руководитель агентства инвестиций и предпринимательства края Оксана Герасимова отметила, что цели инвестиционного проекта соответствуют приоритетным направлениям социально-экономического развития Камчатки. «Данный инвестиционный проект соответствует всем критериям особо значимого. Этот статус позволит инициатору получить субсидию за счет средств краевого бюджета. Общий объем инвестиций в проект составляет более 950 миллионов рублей, в том числе собственные средства – 276,3 миллиона рублей. Планируется, что до 2038 года в консолидированный бюджет края поступит более 381 миллиона рублей в виде налоговых выплат от реализации инвестпроекта», – сказала Оксана Герасимова.