Более 100 млн – на поддержку КМНС

На поддержку коренных народов Севера в 2019 году на Камчатке было направлено почти 104 млн рублей. Из них более 86 миллионов рублей было выделено из краевого бюджета, около 15,5 – из федерального.

«Одним из важнейших направлений деятельности министерства территориального развития края является комплексное решение вопросов обеспечения устойчивого развития традиционной хозяйственной деятельности коренных народов. Особое внимание при этом уделяется социальной сфере. В 2019 году были предоставлены субсидии 8 муниципальным районам и городским округам полуострова, благодаря которым 20 общин коренных малочисленных народов Севера, проживающих в регионе, получили государственную поддержку на общую сумму 7,8 млн рублей. Всего же на реализацию подпрограммы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае» в прошлом году было направлено почти 104 миллиона рублей», – рассказал министр Сергей Лебедев.