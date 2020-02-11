Утверждён маршрут «Берингии-2020»

В этом году камчатская гонка на собачьих упряжках пройдет по маршруту от села Мильково до села Тиличики. В оргкомитете сообщили, что гонка поделена на 15 этапов.

Руководитель гонки Андрей Рудович утвердил маршрут 29-й камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия-2020». Расстояние, которое должны пройти каюры, составит 1 094 километра.

«Изначально мы предполагали пройти гонку за 14 этапов. Однако, побывав на контрольных пунктах, приняли решение об увеличении маршрута до 15 этапов. Самые протяженные не превышают 90 километров. Самый короткий этап – десятый – составляет всего около 18 километров, – рассказал руководитель гонки Андрей Рудович. – На Камчатке сейчас очень много снега, поэтому мы выбрали наиболее удобный и максимально безопасный путь. Этот маршрут нам знаком, ранее каюры уже проходили через реку Поперечную в 2014 и 2016 годах. Сейчас он не только безопасен, но и прост, так как там хорошая, накатанная трасса, по которой постоянно передвигаются охотники и снегоходчики. В этом году финиш запланирован на 18 марта, если камчатская погода не внесет свои коррективы».