Фейерверк – в честь Дня защитника Отечества

В воскресенье, 23 февраля, в Петропавловске-Камчатском пройдут торжества, приуроченные ко Дню защитника Отечества.

Программа начнется с церемонии возложения цветов у стелы «Город воинской славы» в центре города и продолжится праздничным концертом «Защитникам Отечества – слава!». Начало – в 18 часов. Завершатся мероприятия фейерверком, который будет дан в 19 часов на Озерновской косе.

Для удобства участников и гостей на период проведения празднования на ул. Ленинская и Озерновская Коса с 17.00 до 19.30 будет перекрыто движение автотранспорта.

Почетное звание города воинской славы Петропавловску-Камчатскому было присвоено 3 ноября 2011 года.