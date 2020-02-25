Грипп идёт, но эпидпорог пока не переступил

На Камчатке за истекшую неделю были зарегистрированы еще 33 случая (неделей ранее – 20) лабораторно подтвержденного гриппа В, выявлен 1 случай гриппа А(H1N1)2009 и 2 случая гриппа А(H3N2). Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Несмотря на это, по итогам 8-й недели года эпидситуация по гриппу и ОРВИ на полуострове оценивается как благополучная: заболеваемость по общему количеству населения и по отдельным возрастным группам не превышает эпидпорог. По краю она ниже критического показателя на 29,3 процента, по Петропавловску-Камчатскому – на 5 процентов.

Вместе с тем остаются закрытыми на карантин по гриппу и ОРВИ отдельные образовательные учреждения края. По информации краевого министерства образования, полностью не работают семь школ в Петропавловске-Камчатском и одна в Усть-Большерецком районе. Два детских сада закрыты на карантин в Олюторском и Усть-Большерецком районах. Кроме того, частично закрыты классы в 12 школах и группы в трех детских садах.

Медиками и педагогами в период подъема уровня заболеваемости ведется постоянный мониторинг ситуации, отслеживается число заболевших детей в каждом классе в школах и в каждой группе детского сада. Эпидпорог считается превышенным, и объявляется карантин, если заболело более 25 процентов детей. По состоянию на конец прошлой недели в Петропавловске-Камчатском на больничном из-за заболевания гриппом или ОРВИ находилось более 1,5 тысячи школьников.

Количество жителей, привитых в конце 2019 года вакцинами против гриппа, в крае составило 145 тысяч 679 человек. Это 46,3 процента от численности населения.