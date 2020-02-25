Полюбуемся пейзажами русской провинции

Интерактивная выставка «Пейзажи русской провинции» откроется на сайте Камчатского художественного музея и будет работать с 27 февраля по 31 декабря 2020 года, рассказали в министерстве культуры края.

Новый интерактивный выставочный проект познакомит с музейной коллекцией пейзажей русской провинции, выполненных во второй половине ХХ века. На виртуальной экспозиции представлены 14 работ. Каждую картину сопровождают интерактивные точки, которые обращают внимание зрителей на важные детали и интересные факты. О коллекции можно прочитать в прилагаемой статье.

«Авторы живописных пейзажей – известные отечественные художники. Их произведения наполнены особым чувством гармонии человека и окружающей среды. Здесь и бескрайние ландшафты среднерусской полосы, и бытописание повседневной деревенской жизни, и виды провинциальных городов с памятниками русского зодчества. Они замечательны своим живописным мастерством, индивидуальностью почерка, искренностью и достоверностью в выражении авторского мировосприятия. А также дают представление о разнообразии и особенностях развития пейзажного жанра в отечественном изобразительном искусстве второй половины ХХ века», – рассказали представители министерства.

Ознакомиться с интерактивной экспозицией можно на сайте музея presentation.kamartmuseum.ru.