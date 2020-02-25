Север, встречай!

«Берингия» для всех начинается по-разному. Для зрителей – пышным праздником в конце февраля, для каюров – упорными тренировками, с первым снегом. Для организаторов – кропотливой подготовкой, сразу за финишным порогом предыдущей гонки.

В этом году традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия» стартует уже в 29-й раз, набирая обороты, уверенно мчится к своему очередному юбилею. Несмотря на свою традиционность и солидный возраст, «Берингия» не перестает удивлять: меняет маршруты, бьет рекорды, балует камчатцев своими новыми «фишками».

В 2014 году берингийский праздник, который по обычаю предваряет каждую гонку, переехал из уютного села Эссо в столицу края. Его главной площадкой в Петропавловске стал биатлонный комплекс им. В. Фатьянова. Все эти годы праздник взрослел вместе с гонкой, обрастая новыми интересными событиями. В завершении очередного такого мероприятия всегда думаешь – наверное, это и был апогей креатива… Но нет! Каждый год – сюрприз!

На «Берингии» не замерзнешь!

В этом году главным сюрпризом для гостей большого берингийского праздника стало решение оргкомитета сделать вход на трибуны биатлонного комплекса абсолютно бесплатным.

– Мы каждый год приходим на открытие «Берингии», это уже наш традиционный семейный выход, – рассказывает елизовчанка Евгения Шестопалова. – В этот раз и билеты бесплатные, и автобусы организовали бесплатные прямо из Елизова. И столько всего придумали! Мы здесь уже час, а до трибун даже не успели дойти еще!

Легко поверю землячке, в лабиринтах площадок и вправду можно было заблудиться. На торговой площади – более 70 палаток: здесь и камчатские деликатесы, и шашлычки, и сувениры. И накормят, и напоят, и обогреют. И даже оденут по берингийской моде – здесь можно было купить толстовки, банданы, футболки и шапочки с логотипами главной камчатской гонки.

И о тепле и комфорте гостей организаторы позаботились. Недалеко от ворот биатлонного комплекса установили огромную палатку, на которой красовались слоганы «Потерялся – подзарядись!», «Согрейся и найдись!». Здесь было организовано официальное место свиданий для всех, кто условился встретиться на берингийском празднике. К теплой компании павильонов для обогрева, которые работают на территории комплекса традиционно из года в год, в этот раз присоединилась еще одна уютная площадка на открытом воздухе. Здесь вокруг очага, в котором потрескивали березовые дровишки, народ усаживался на пеньках, укрытых меховыми чехлами. В общем, чтобы действительно замерзнуть в этот морозный февральский денек, надо было очень постараться.

Большая этническая площадка отлично вписалась в карту берингийского праздника. Тут маленьких зрителей умиляли два северных оленя и камчатские ездовые собачки, гости постарше пробовали свои силы в спортивных состязаниях и танцевали под звуки бубнов.

В этом году камчатцев, пришедших на праздник, развлекали сразу с 4 сцен. Одна была отдана детским конкурсам, на второй весь день зажигала берингийская дискотека, на третьей выступали местные вокальные и танцевальные коллективы, а на самой большой, четвертой сцене проходило главное действо – открытие «Берингии- 2020».

Пельш – берингийский обычай

К «берингийским» традициям, наверное, можно уже смело причислить и обычай приглашать в качестве ведущих Григория Манева и Валдиса Пельша. Известный ведущий телеканала «Моя планета», автор передачи «Планета собак» Григорий Манев в 2014 году прошел с каюрами от Козыревска до поселка Ключи и рассказал о традиционной гонке на собачьих упряжках в специальном выпуске своей программы. В 2015 году он вышел на маршрут уже в качестве каюра, а по пути снял фильм «В одной упряжке». Теперь уже несколько лет Григорий ведет прямые трансляции гонки, комментирует открытие «Дюлина» и пролога «Берингии».

Валдиса Пельша организаторы зовут не только потому, что он популярный ведущий российского масштаба, но еще и потому, что он сам любит экстрим во всех его проявлениях: от управления самолетом до участия в арктических и антарктических экспедициях. Экстремальной была на сей раз и подготовка к ведению «Берингии». Пельш приехал, что называется, с корабля на бал: его самолет приземлился в аэропорту Елизова за три часа до начала мероприятия. В своем коротком интервью в студии, где проходила прямая трансляция открытия «Берингии», Валдис Эйженович рассказал, что не так давно он побывал на Северном полюсе и снял очередной экстремальный фильм.

– Называется он «Арктика – увидимся завтра», – рассказал Валдис Пельш. – Этот фильм показывает, какой станет Арктика через 30–40 лет. У нас там можно увидеть подводные города, там летают дирижабли, ходят роботы, люди в экзоскелетах. И это не наши бурные фантазии. Все основано на реальных научных изысканиях. Это красивая сказка, которая может стать былью.

Во время прямой трансляции Валдис признался, что каждый год скучает по «Берингии», что любит собак, но не может держать их дома из-за… аллергии на шерсть. Эта аллергия развилась у Пельша в то время, когда он вел передачу «Эти забавные животные». Ведущий позавидовал каюрам, ведь их тесному контакту с питомцами не мешают недуги. Ну, в общем, и Валдис Эйженович среди сотен собак на открытой площадке, обдуваемой камчатскими ветрами, чувствовал себя вполне комфортно и заводил публику, как и полагается звездному артисту:

– Добрый день, Камчатка! Добро пожаловать на наш общий потрясающий, яркий праздник, который проходит в самом красивом краю на свете. По работе мне довелось объездить не только Россию, но и весь мир. Я могу с уверенностью сказать, что мест на земле, где чтут традиции предков достаточно, но где не на словах, а на деле сохраняют историю и древние уклады, – очень мало. Для меня Камчатка – это не только работа, но и возможность стать частью берингийской семьи. Здесь живут прекрасные люди, и я всегда рад сюда приезжать.



На пьедестале пролога – дежавю

Большую гонку «Берингия» традиционно предваряет гонка-пролог. Она совсем не похожа на свою «старшую сестру», пропорции в ней совсем другие: дистанция в десять раз меньше, а участников – в 3 раза больше!

Гонка-пролог – спринтерский заезд, проходящий на дистанции 10 километров. Участники соревнуются в дисциплине «Нарта-спринт. Класс 6 собак». В борьбу за призовые места вступили 33 спортсмена (лишь 11 из них пойдут в основную гонку). Каюры представили Тигильский, Быстринский, Карагинский, Олюторский и Елизовский районы Камчатского края, а также спортсмены из Петропавловска, Вилючинска, Москвы. Была и одна иностранная участница – из Франции. Оффели Мари Брижитт Вантурну. Оффели приехала на Камчатку прошлым летом, ее пригласила погостить подруга – Алексия Шоффа, которая бежала в прошлой «Берингии». И, надо сказать, провела ее весьма плодотворно – нашла себе среди берингийских призеров супруга – Валентина Левковского. А в этот Новый год Алексия и Валентин стали родителями. Пока Алексия Шоффа по очень уважительной причине прогуливает гонку, вместо нее на старт пролога вышла подруга – Оффели.

– Я приехала сюда ненадолго, но заболела Камчаткой и никак не могу уехать, – призналась Оффели Вантурну на открытии «Берингии». Возможно, Оффели продолжит традицию развития международных берингийских связей… Этого мы пока не знаем. А вот то, что она для новичка пробежала дистанцию пролога на отлично, – совершенно точно! Мадемуазель Вантурну пришла 18-й, оставив позади бывалых участников.

Однако пьедестал иностранцам никто не спешит освобождать – все медали пролога забрали камчатские спортсмены. Спортсменки – если уж быть точным! Глядя на пьедестал гонки-пролога-2020, можно было поймать себя на дежавю. Ведь в прошлом году первая тройка была идентичной! На первом месте – прославленная елизовчанка Наталья Орехова, на втором – Ксения Хорошилова из Петропавловска-Камчатского, третье место у Дарьи Кривогорницыной, представляющей Елизовский район. Четвертое место забрала Галина Климова из Петропавловска-Камчатского, на пятом – москвичка Анна Еремина.

Наталья Орехова и Галина Климова доказывают свое мастерство не только в камчатских гонках. Недавно они вернулись с чемпионата и первенства России по ездовому спорту, которые проходили на Вологодчине. И не с пустыми руками! Наталья привезла на Камчатку золото, Галина – бронзу!

Почему в тройке лидеров пролога нет тех, кто пойдет в большую «Берингию»? Вопрос этот звучал на зрительских трибунах довольно часто, но задаются им те, кто не очень хорошо разбирается в нюансах ездового спорта. Пролог – это спринтерская гонка. Основная «Берингия» – это супермарафон. Везде свои законы и свои победители. Если спортсмен пролетает с рекордным временем короткую дистанцию, не факт, что так же весело и задорно пролетит по маршруту в тысячу километров. Да и собаки в этих гонках используются разные. Разве можно сравнивать норвежского метиса с камчатской ездовой, например?

– Норвежских метисов я называю «шило в одном месте», – объяснял эту разницу зрителям гонки Григорий Манев. – Они просто рвут упряжку, попробуй их на старте удержи. Но вот в «Берингию» их не возьмешь, эта гонка для лысых собак не подходит, да и выносливости у них такой нет, как у наших пушистых ездовых собак.

11 смелых

Когда завершился прием заявок на «Берингию-2020», оргкомитет резюмировал, что о своем намерении участвовать в гонке сообщили 15 каюров. К сожалению, жизненные обстоятельства не всегда сопутствуют нашим планам: по разным причинам незадолго до соревнований из списка «берингийцев» по собственному желанию выбыли сразу 4 каюра. Есть среди них и те, кто мог побороться за пьедестал. Наверное, самым большим удивлением для болельщиков «Берингии» стал отказ от участия Вячеслава Демченко, который в прошлом году взял золото гонки. К сожалению, его собаки не смогли восстановиться после недавней гонки «Волга-квест», в которой Демченко занял первое место. Но Вячеслав все-таки прилетел на «Берингию», чтобы поддержать своего партнера по команде – москвичку Анну Еремину. Еремина своих планов на берингийский пьедестал не раскрывает, говорит, что она «скромный спортсмен». А вот Вячеслав Демченко не сомневается, что Аня поборется за призовые места.

Кстати, из прошлой призовой тройки в этой «Берингии» не участвует ни одного каюра. Это, уверены, добавит гонке интриги. Кто из 11 смелых возьмет золото? Трудно сказать, ведь в списке – одни звезды: представитель Карагинского района, чемпион «Берингии-2007» Алексей Суздалов; трехкратная участница «Берингии» Алиса Ищенко из Петропавловска; легенды гонки, переехавшие с севера в Елизовский район, – Андрей Притчин (4-кратный обладатель берингийского золота) и его товарищ и вечный соперник Николай Левковский (который трижды был первым на этой гонке); упорная Анфиса Бразалук и ее воспитанник Расул Холмуродов (неоднократный победитель краевых соревнований по ездовому спорту); самый северный каюр Камчатки – Иван Нивани, представляющий Олюторский район; прославленная каюрская семья Семашкиных, в которой супруг Андрей – 4-кратный чемпион «Берингии», а супруга Анастасия – неоднократная призерка; елизовчанин Андрей Казаков или все же «скромная москвичка» Анна Еремина, которая пару недель назад завоевала золото гонки «Волга-квест».

Стартует «Берингия-2020» в Милькове 1 марта, по восточному побережью она должна добраться до Тиличик за две с небольшим недели. Маршрут 2020 года поделен на 15 этапов. Самые протяженные не превышают 90 километров. Самый короткий этап – десятый – КП «Карага» – КП «Оссора». Расстояние между ними 18 километров. В этом году финиш запланирован на 18 марта, однако «Берингия» – дама своенравная, может и коррективы внести в календарь соревнований. Будем следить за каждым этапом и болеть за своих фаворитов!





Лада КАЛИНИНА







Владимир ИЛЮХИН вручил награды победителям детской гонки «Дюлин»

«Дюлин» всегда идет первым в череде берингийских гонок. Молодым – везде у нас дорога! В этот раз детская гонка состоялась 20 февраля. А вот награждали призеров – на одной сцене со взрослыми победителями! Чествование юных каюров прошло на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в рамках праздника открытия традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия».

В этом году на старт детских соревнований вышли 67 каюров, с 2014 года число участников увеличилось в 4 раза. За призовые места сразились спортсмены не только из районов и городов Камчатского края, но и из Москвы, Самарской области и города Артем Приморского края. Каюры соревновались в трех возрастных категориях и двух дисциплинах: «Нарта-спринт. 2 собаки» и «Нарта-спринт. 4 собаки».

В возрастной категории 7–11 лет победителем стал Илья Дубовик из Петропавловска-Камчатского. Он уже несколько лет тренируется под руководством многократной чемпионки России и Камчатского края Натальи Ореховой. Золотую медаль и щенка сибирского хаски чемпиону вручил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Вторым в этой возрастной категории стал Егор Семашкин, серебряную медаль и сертификат на 20 тысяч рублей ему вручил вице-губернатор Камчатского края, председатель оргкомитета «Берингии-2020» Алексей Войтов. Третьей в этой возрастной категории стала Милена Березань. Ей медаль за третье место вручил Александр Дорогов, генеральный директор «Trans-Siberian Gold».

В возрастной категории от 12 до 14 лет победителем стал Даниил Березань. Второе место заняла Лидия Семашкина, третье место у Элайзы Галушко.

В самой старшей возрастной категории победителем стал Данила Тузов, второе место у Эльвиры Гантимуровой, к слову за несколько дней до дюлиновского заезда Эля вернулась с первенства России, где заняла первое место. Бронза досталась многократной участнице и победительнице детской гонки «Дюлин» прошлых лет Кристине Кривогорницыной.

Все победители получили медали из драгметаллов, добытых на Камчатке, от генерального партнера детской гонки «Дюлин» – золотодобывающей компании «Тревожное зарево». Также чемпионы в каждой возрастной категории получили из рук губернатора Камчатского края Владимира Илюхина щенков сибирского хаски и денежные сертификаты.

– Детская гонка «Дюлин» удивительна. Я не перестаю восторгаться этими замечательными ребятишками, которые выходят на старт. В этом году победители детской гонки получат награды – медали, которые изготовлены по стандартам Международного олимпийского комитета, и я рад их вам вручить. Дети – это наше будущее и будущее Камчатки! Всегда помните, что это ваша родная земля, и она вам всегда поможет. Верьте в нее и верьте в себя! – сказал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Грандиозный праздник

Алексей Войтов – вице-губернатор Камчатского края, руководитель оргкомитета «Берингии», называет себя кабинетным «берингийцем» и очень сожалеет, что ни разу не прошел гонку:

– Я отпрашиваюсь каждый год у губернатора, но он меня ни разу не отпустил. Но у нас, у организаторов, и здесь работы, конечно, хватает. В этом году 22 февраля – в день берингийского праздника на биатлонном комплексе им. В. Фатьянова – нам очень повезло с погодой, солнечно, морозец небольшой. Это 90 процентов залога успеха нашего мероприятия, остальные 10 процентов – та самая колоссальная работа, которую организаторы проделали за 1,5 месяца. В этом году мы организовали бесплатные автобусы, сделали бесплатным вход для зрителей на трибуны. Мы открыли музей «Берингии»! Отлично прошла насыщенная творческая программа. Завершили мы праздник концертом популярной российской группы «Burito» и большим красочным фейерверком. Жаль, что не все наши планы осуществились. Мы намеревались устроить показательные полеты на парапланах с огромными флагами России, Камчатского края и «Берингии», но из-за ветра нам пришлось отказаться от этой идеи. Мы ее постараемся воплотить на празднике в Милькове, который состоится 29 февраля, накануне большого старта.