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Результаты отрицательные

О ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе доложила руководитель управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Наталья ЖДАНОВА.

«За истекший период проведен санитарно-карантинный контроль четырех чартерных рейсов из Пхукета и четырех морских судов, прибывших из Кореи. По распоряжению губернатора края проводятся досмотры внутренних рейсов. Досмотрены 92 рейса. Лиц с признаками инфекционных заболеваний не выявлено. В край из неблагополучных стран (КНР, Корея) прибыли 56 человек: 6 с признаками инфекционных заболеваний, 50 находились под медицинским наблюдением. Один человек с признаками инфекционного заболевания находится в центре СПИД, лабораторные исследования на коронавирусную инфекцию отрицательные, 9 человек остаются под медицинским наблюдением. В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в крае» поступили 10 наборов реагентов для постановки ПЦР на новый коронавирус (1 250 исследований). На базе лаборатории ООИ ФБУЗ исследованы пробы биологического материала от 41 человека (123 пробы), отправлены в ФБУН «ГНЦ ВБ «Вектор» за весь период 99 проб материала от 33 человек. Все результаты на новый коронавирус отрицательные», – рассказала Наталья Жданова.

коронавирус
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