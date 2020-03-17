В Керчи заложили киль в основание парома для Камчатки

Новое грузопассажирское судно свяжет полуостров с портами Дальнего Востока. Решение о необходимости строительства морского парома принял Президент Владимир ПУТИН, поддержав предложение губернатора Камчатского края Владимира ИЛЮХИНА.

Накануне на судостроительном заводе имени Б.Е. Бутомы в Керчи состоялась торжественная церемония закладки киля в основание парома «Петропавловск». Участие в мероприятии приняли губернатор края Владимир Илюхин, заместитель председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко, генеральный директор предприятия Игорь Обрубов, представитель Росморречфлота и руководители Керчи.

«Несколько лет назад я обратился к нашему Президенту. Владимир Владимирович Путин поддержал наше предложение и принял решение о необходимости строительства судна, которое обеспечит регулярное морское сообщение между портами Дальнего Востока – Камчатского и Приморского краев, Сахалинской области. Для Камчатки сегодня строится много судов разного типа и назначения: боевые корабли, подводные лодки, гражданский флот, рыболовецкие суда. Мы строим в Калининграде, в Приморье, в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, и мне очень приятно, что на судостроительной карте Камчатки появился город Керчь, где будет построен первый паром такого типа. Порядка тридцати лет между дальневосточными регионами не было регулярного пассажирского морского сообщения, и благодаря решению Президента и усилиям заводчан нам удастся изменить ситуацию в интересах наших жителей», – сказал Владимир Илюхин.

Губернатор края отметил, что торжественное мероприятие символично совпало с шестой годовщиной референдума о присоединении Крыма к России, и поздравил всех участников церемонии с этим важнейшим событием в истории страны.

Генеральный директор судостроительного предприятия Игорь Обрубов рассказал, что с 2014 года завод набрал значительные производственные темпы.

«Сегодня нам доверяют строить суда и корабли для всей России. Это определенное признание наших компетенций, признание того, что завод с 2014 года смог набрать очень достойные темпы работы. И мы своим трудом докажем, что керченский завод действительно достоин этого признания», – сказал Игорь Обрубов.

Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко назвал закладку грузопассажирского судна знаковым событием для дальнейшего сотрудничества. «Отрадно, что именно крымское предприятие реализует этот проект, ведь на сегодняшний день завод является одним из крупнейших в Республике Крым, активно развивающимся предприятием оборонно-промышленного комплекса Южного федерального округа», – сказал Игорь Михайличенко.

В завершении церемонии Владимир Илюхин, Игорь Обрубов, Игорь Михайличенко, а также генеральный директор ФКУ «Дирекция заказчика» Анатолий Мишанов установили закладную доску на секции корпуса.

Отметим, что ключевую роль в выборе типа нового судна сыграло мнение жителей Камчатки: в ходе онлайн-голосования, организованного правительством края, камчатцы приняли решение о необходимости строительства именно грузопассажирского судна.

Финансирование производится за счет средств федерального бюджета в рамках реализации государственной целевой программы «Развитие транспортной системы России».

В конце 2019 года состоялась закладка киля в основание еще одного парома – для связи Камчатки с Командорскими и Курильскими островами, который строится на Окской судоверфи в Нижегородской области.

Технические характеристики парома проекта CNF22

– тип судна: автомобильно-пассажирский паром;

– назначение судна: перевозка пассажиров, перевозка колесной техники.

– район плавания – неограниченный; основной район эксплуатации: Японское, Охотское и Берингово моря, включая острова Курильской гряды и прилегающие участки Тихого океана.

– главные размерения судна: длина наибольшая – 119,72 м, ширина габаритная – 17,91 м, осадка – 4,5 м, максимальная мощность – ГД 2 × 3 480 кВт, скорость экономического хода – 15 уз., экипаж и обслуживающий персонал – 48 человек, пассажиры – 150 человек.

– грузовместимость судна: только грузовой автомобиль с 20-футовым контейнером и длиной автопоезда до 11 м – 28 шт., только легковых автомобилей – до 78 шт., только 20-футовых контейнеров – в количестве 40 штук и дополнительно 20 легковых автомобилей, только 40-футовых контейнеров – в количестве 20 штук и дополнительно 20 легковых автомобилей.