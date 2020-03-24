Депутаты предложили муниципалитетам перейти на внешний финансовый аудит

Вице-спикер Законодательного Собрания Камчатского края Борис ЧУЕВ в ходе селекторного совещания с главами муниципалитетов сообщил, что на Камчатке созданы все условия для реализации федерального закона, согласно которому муниципалитеты могут передавать право внешнего финансового аудита региональным контрольно-счетным органам.

В конце 2019 года депутатами принят региональный закон, в котором прописан порядок заключения соглашений о передаче краевой Контрольно-счетной палате полномочий внешнего финансового аудита. Другими словами, теперь главы районов могут привлечь профессионалов для проверки того, насколько эффективно, рачительно и законно были потрачены бюджетные деньги.

«Планируется, что в этом году будут подписаны не менее пяти соглашений между главами районов и краевой Контрольно-счетной палатой. Профессиональный финансовый аудит – это, прежде всего, огромная польза самой территории и ее жителям. Это как минимум грамотные рекомендации на будущее относительно того, как расходовать бюджетные средства, чтобы люди видели реальные позитивные перемены в жизни поселка или районного центра. Кроме того, это поможет добиться правовой чистоты и прозрачности в расходовании средств, снизит число технических ошибок, из-за которых должностные лица потом подвергаются штрафам. Это особенно важно для труднодоступных и отдаленных районов Камчатки», – сказал Борис Чуев.

Отметим, что обязательную проверку годового отчета по исполнению бюджета муниципалитеты ранее обязаны были проводить силами собственных контрольно-счетных органов. Однако в большинстве случаев выполнить это требование невозможно: во-первых, в отдаленных поселках просто нет такого количества квалифицированных специалистов; во-вторых, у муниципалитетов чаще всего нет средств содержать контрольно-счетный орган.

Как сообщил председатель Контрольно-счетной палаты края Сергей Лозовский, без заключения соглашения аудиторы могут проверить расходование лишь части финансовых поступлений муниципалитетов. Остальное можно проанализировать только с согласия и по инициативе самих глав районов.

Напомним, федеральный закон о возможности передачи прав внешнего аудита с муниципального на региональный уровень принят по инициативе Валерия Раенко. В 2017 году председатель Законодательного Собрания края обратился по этому вопросу к Владимиру Путину на встрече главы государства с президиумом Совета законодателей страны. Раенко сообщил, что зачастую на районном уровне нет возможности обеспечить качественный аудит и полноценную независимую аналитику расходования средств. Президент поддержал это предложение и дал соответствующие поручения. В результате приняты поправки в два федеральных закона, которые позволили усилить контроль за использованием бюджетных средств. Их автором и разработчиком стала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.