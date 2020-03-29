Уважаемые читатели и партнеры!

Несмотря на сложившуюся в стране ситуацию в связи с распространением коронавирусной инфекции, газеты «Камчатский край — Единая Камчатка» и «Рыбак Камчатки» продолжат выходить по утвержденному графику.

Средства массовой информации обязаны обеспечивать жителей достоверной, объективной и максимально полной информацией о происходящих событиях. Так было всегда и, несомненно, будет сейчас. В каждом из номеров наших газет сотрудники редакции собирают для вас наиболее актуальную информацию о профилактике коронавируса, мерах, принимаемых на всех уровнях власти для остановки его распространения, и способах борьбы с инфекцией.

Кроме того, из газеты «Камчатский край — Единая Камчатка» жители полуострова еженедельно, как и на протяжении последних 12 лет, будут узнавать об общественно-политических событиях в регионе. На страницах старейшей в крае газеты «Рыбак Камчатки» раз в две недели мы продолжим рассказывать о новостях рыбной отрасли и тех, кто самоотверженно трудится в море и на берегу.

На данный момент наши партнёры из типографий подтвердили, что также, как и мы, продолжают работать, а потому ближайший выход обеих газет запланирован на 1 апреля 2020 г.

В случае, если по какой-то причине эти производства прекратят свою деятельность, мы приложим все возможные усилия для поиска альтернативных вариантов, и обязательно вам сообщим.

Спасибо за обратную связь!

Директор ООО «Камчатский край – Единая Камчатка»

Янина Богданова