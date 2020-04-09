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​На Камчатке подтверждены еще три случая заболевания коронавирусной инфекцией

​На Камчатке подтверждены еще три случая заболевания коронавирусной инфекцией

Общее количество заболевших COVID-19 на полуострове достигло 5 человек.

«Заболевшие находятся под наблюдением врачей в инфекционной больнице с прошлой недели. Все, кто контактировал с заражёнными, были выявлены и изолированы ещё до официального подтверждения диагноза», — сообщил в своем профиле в социальной сети Instagram врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов.

Напомним, диагноз первых двух заболевших коронавирусом камчатцев подтвердился на прошлых выходных. Пациенты – мужчина и женщина средних лет – не покидали границы РФ, но посещали другие субъекты страны.

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