 
 
В Петропавловске-Камчатском 14:35, 15 Апреля, среда
ночью -3°C
днем 3°C
ветер 1,9 м/с
Завтра 16 Апреля
-3 ... 4°C
ветер 2,2 м/с

Поездки в некоторые муниципалитеты отменяются

Поездки в некоторые муниципалитеты отменяются

Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов 14 апреля подписал распоряжение, согласно которому в регионе будет приостановлена перевозка пассажиров по нескольким межмуниципальным маршрутам в связи с угрозой распространения коронавируса.

С 16 по 30 апреля в Мильковском, Быстринском, Усть-Большерецком и Усть-Камчатском районах будет остановлено пассажирское сообщение с краевым центром по межмуниципальным маршрутам: № 201, № 215, № 208 и № 218 соответственно. Также авиакомпании, осуществляющие перевозки пассажиров по Камчатскому краю, с 20 по 30 апреля приостановят авиационное сообщение со всеми районами полуострова. В течение этого периода будет организован приём заявок в муниципалитетах и в центральном транспортном узле. По мере их формирования будут организованы специальные рейсы.

Основную настороженность по-прежнему вызывает большое количество жителей, которые находятся в общественных местах, скажем так, без уважительных на то причин. В ближайшие дни контроль будет усилен. Мы будем усиливать административные меры воздействия, в том числе за перемещение на личных автомобилях, а также за пребывание на территории общественных пространств без острой необходимости. Просьба отнестись к этим ограничениям с пониманием, они связаны исключительно с заботой о здоровье граждан и с тем, что мы сейчас выходим на пик инфекции», — отметил Владимир Солодов.

Он также сообщил, что за последние сутки количество выявленных на Камчатке случаев заболевания коронавирусом не увеличилось.

#камчаткасегодня#камчатскийкрай#солодов#губернатор#карантин#мильково#устьбольшерецк

коронавирус, режим повышенной готовности, губернатор, автобус, камчатка
42

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Регион События Подробности Власть Коммуналка Земляки Ситуация Детский мир Культура Память Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых