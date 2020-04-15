Поездки в некоторые муниципалитеты отменяются

Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов 14 апреля подписал распоряжение, согласно которому в регионе будет приостановлена перевозка пассажиров по нескольким межмуниципальным маршрутам в связи с угрозой распространения коронавируса.

С 16 по 30 апреля в Мильковском, Быстринском, Усть-Большерецком и Усть-Камчатском районах будет остановлено пассажирское сообщение с краевым центром по межмуниципальным маршрутам: № 201, № 215, № 208 и № 218 соответственно. Также авиакомпании, осуществляющие перевозки пассажиров по Камчатскому краю, с 20 по 30 апреля приостановят авиационное сообщение со всеми районами полуострова. В течение этого периода будет организован приём заявок в муниципалитетах и в центральном транспортном узле. По мере их формирования будут организованы специальные рейсы.

Основную настороженность по-прежнему вызывает большое количество жителей, которые находятся в общественных местах, скажем так, без уважительных на то причин. В ближайшие дни контроль будет усилен. Мы будем усиливать административные меры воздействия, в том числе за перемещение на личных автомобилях, а также за пребывание на территории общественных пространств без острой необходимости. Просьба отнестись к этим ограничениям с пониманием, они связаны исключительно с заботой о здоровье граждан и с тем, что мы сейчас выходим на пик инфекции», — отметил Владимир Солодов.

Он также сообщил, что за последние сутки количество выявленных на Камчатке случаев заболевания коронавирусом не увеличилось.

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