На Камчатке ребенок упал с лошади по вине организаторов праздника

Прокуратура ЗАТО г. Вилючинск провела проверку по информации, распространенной 2 марта 2020 года в социальных сетях, а затем в СМИ, о происшествии на центрального площади города, в результате которого ребенок получил травмы при падении с лошади. Об этом сообщает прокуратура Камчатского края.

Происшествие случилось 1 марта этого года. Во время празднования Масленицы на площади в Вилючинске оказывались услуги по катанию на лошадях. Одна из лошадей испугалась, побежала рысцой, из-за чего ребенок упал, получил телесные повреждения и был госпитализирован.

«Проверкой установлено, что организаторами мероприятия, а именно администрацией Вилючинского городского округа и Вилючинским станичным казачьим обществом Камчатского отдельского казачьего общества, в нарушение требований Закона РФ «О защите прав потребителей» и Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», надлежащая безопасность людей не была обеспечена, инструктаж о правилах безопасности не проводился», — говорится в сообщении прокуратуры.

13 марта в связи с выявленными нарушениями прокуратурой города в администрацию Вилючинского городского округа, а также станичному атаману Вилючинского станичного казачьего общества внесены представления об устранении нарушений закона, а также причин и условий им способствующих.

В отношении должностного лица станичного казачьего общества возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований). Рассмотрение мер реагирования находится на контроле прокуратуры.