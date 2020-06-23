Владимир Солодов обозначил совместные приоритеты работы новому прокурору Камчатского края

Участвуя в представлении нового прокурора Камчатского края Дмитрия Рычагова, глава региона назвал защиту прав и интересов жителей общей задачей региональной власти и прокуратуры.

«Я рад сегодня приветствовать Дмитрия Владимировича и поздравить его с высоким назначением. Мне очень важно, что на ответственную должность прокурора Камчатского края приходит профессионал, который имеет большой опыт работы. Мне посчастливилось работать с Дмитрием Владимировичем достаточно интенсивно во время его трудовой деятельности в управлении генеральной прокуратуры ДФО. Я уверен, что профессиональные и деловые качества позволят вывести на новый уровень решение тех задач, которые поставлены перед ним и перед Камчаткой», — сказал Владимир Солодов.

Глава региона отметил, что жители Камчатки ждут кардинальных изменений от власти: развития экономики, создания новых рабочих мест, качественного изменения системы здравоохранения края.

«Для меня, индикатор оттока населения является ключевым и главным показателем, — отметил Владимир Солодов. — Я считаю, что совместная командная работа всех ветвей власти позволит нам справиться с задачей — сократить его. В здравоохранении огромное количество вопросов, которые касаются ущемления прав, неподобающего выполнения различными должностными лицами своих прямых обязанностей. Деятельность прокуратуры позволит нам быстро выявлять такие случаи».

Он обозначил ещё несколько общих задач по защите интересов жителей. Особого контроля, по словам Солодова, требуют вопросы субсидирования авиационных билетов, цен на ЖКХ, продукты питания и топлива. Решение задачи повышения инвестиционной привлекательности региона также неразрывно связано с работой прокуратуры: необходимо серьёзно поменять структуру экономической деятельности, устранить административные барьеры.

«В качестве основных целей своей работы вижу обеспечение на территории края верховенства права и законности, защиту прав и свобод гражданина, в особенности социально незащищённых категорий, — сказал Дмитрий Рычагов. — Пандемия со всей очевидностью обнаружила проблемы в здравоохранении, доступе жителей Камчатки к качественным медицинским услугам. Период вынужденной самоизоляции не пройдёт бесследно для предпринимательского сообщества. Потребуется мобилизовать надзорные усилия в сфере трудовой занятости. Ещё одно важнейшее направление — комплекс мер по обеспечению прозрачности расходов бюджетных средств. Актуальным является сопровождение национальных проектов, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, противодействие коррупции».

Он отметил, что в крае действуют особые режимы предпринимательской инвестиционной деятельности — Свободный порт Владивосток и ТОР «Камчатка». Контроль правовых аспектов их реализации — также сфера ответственности прокуратуры.

Напомним, Указ о назначении Дмитрия Рычагова Президент РФ Владимир Путин подписал 12 июня. Предыдущий прокурор Камчатского края Анатолий Князев был освобождён от должности в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.