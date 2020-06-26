Пожарные десантники помогут в тушении лесных пожаров на Камчатке

После обращения главы региона Владимира Солодова федеральный центр направил 30 пожарных десантников и двух лётчиков-наблюдателей для помощи региону.

Об этом сообщил врио заместителя председателя правительства Камчатского края – министра специальных программ и по делам казачества Сергей Хабаров.

Он рассказал, что сегодня на полуострове зарегистрированы 55 лесных пожаров на общей площади около 80 тысяч гектаров. 42 возгорания из этого числа действуют на территории Пенжинского района, 12 — в Олюторском районе и одно — в Тигильском районе.

«Краевой комиссией принято решение о тушении тех пожаров, которые в перспективе могут стать угрозой для населённых пунктов Пенжинского района. По остальным будет осуществляться мониторинг, они не представляют опасности для местных жителей. В тушении уже задействовано около 50 человек, а также 2 вертолёта с водосливным устройством, — отметил Сергей Хабаров. – Кроме того, после обращения главы Камчатского края Владимира Солодова, 26 июня, в регион прибудет помощь из федерального резерва: в том числе, 30 пожарных десантников и 2 лётчика-наблюдателя. Они прилетят московским рейсом, мы разделим их на 2 группы и отправим в Пенжинский район».

Он добавил, что в ближайшее время в Камчатский край будет направлена дополнительная группа пожарных десантников в составе 24 человек и одного лётчика-наблюдателя. Они также будут работать в Пенжинском районе.