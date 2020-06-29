Сельхозживотные Камчатки прошли ежегодную бонитировку

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, бонитировка — это индивидуальная оценка животных по комплексу признаков, которая определяет продуктивные и племенные качества животных и их дальнейшее назначение.

В 2019 году пробонитировано 4 108 голов крупного рогатого скота, 570 голов свиней, 36 голов овец и 19 974 голов северных оленей.

Категория «элита-рекорд» и «элита» присвоена 91% крупного рогатого скота, категория «элита» — 80% пробонитированных свиней, 86% — овец романовской породы и 82% поголовья северных оленей.

Продуктивность коров за 305 дней лактации составила 5 176 кг молока, что на 7,6% выше уровня 2018 года. Наивысшая молочная продуктивность в количестве 10306 кг молока, жирностью 3,79% была у коровы по кличке «Аврора», принадлежащей предприятию «Заозерному».

Лучшая продуктивность свиноматок по показателю «средняя масса гнезда свиноматок с поросятами в 30 дней» в количестве 108,9 кг отмечена у свиноматок породы «Йоркшир» в племенном репродукторе мясоперерабатывающего предприятия «Агротек».

От одной овцы романовской породы компании «Камчатагроплемсервис» было получено в среднем 2,8 кг шерсти в физическом весе, что на 40% больше по сравнению с показателем 2018 года.

В племенных репродукторах по разведению чукотской породы оленей произошло увеличение доли маточного стада: на 7,8% — в производственном объединении «Камчатоленпром», на 7,6% — в компании «Оленевод» Олюторского района и на 14,8% — в предприятии «Возрождение развития оленеводства».

«Дальнейшее совершенствование продуктивных и породных качеств животных будет способствовать наращиванию темпов роста производства продукции животноводства в регионе», — добавили в министерстве.