У праздников Петропавловска-Камчатского появится статус де-юре

Депутаты Городской думы Петропавловска-Камчатского готовят к принятию решения «О порядке установления праздников и памятных дат Петропавловск-Камчатского городского округа».

На муниципальном уровне они намерены закрепить такие праздники как День города, День герба, флага и гимна Петропавловска и т.д.

Председатель ГорДумы Галина Монахова рассказала, что многие из предлагаемых комиссией праздников и памятных дат уже хорошо известны жителям Петропавловска.

«Это, например, День города или День присвоения Петропавловску почетного звания «Город воинской Славы». Однако эти даты ранее не были юридически закреплены на местном уровне. Разрабатываемый Городской думой документ позволит восполнить этот пробел и у нашего города официально появится свой праздничный календарь», — уточина она.

Перед принятием документ будет предложен для общественного обсуждения. Принять в нем участие можно будет на официальном сайте Городской Думы.