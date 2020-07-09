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Новые Центры «Точка роста» и мобильный «Кванториум» появятся на Камчатке

Новые Центры «Точка роста» и мобильный «Кванториум» появятся на Камчатке

Общий объем федеральной субсидии на создание Центров цифрового и гуманитарного профилей в этом году составит чуть больше 11 миллионов рублей.

В 2020 году еще десять «Точек роста» откроются в районах Камчатского края.

«Цель создания Центров образования «Точка роста» – расширить возможность получения качественного современного образования школьниками, которые проживают в отдаленных районах, сформировать у них современные технологические и гуманитарные навыки. В прошлом году на Камчатке было создано семь таких центров, в этом году появится еще десять. Они откроются на базе школ в Алеутском, Карагинском, Олюторском, Пенжинском, Соболевском, Тигильском районах. Один появится в Елизове, два в Вилючинске и один в Палане», – рассказала врио министра образования Камчатского края Александра Короткова.

Создание Центров «Точка роста» – одно из мероприятий регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Общий объем федеральной субсидии на создание Центров в этом году составит чуть больше 11 миллионов рублей.

Еще один региональный проект, реализация которого направлена на повышение доступности качественного образования для детей, проживающих в сельской местности – «Успех каждого ребенка».

В его рамках до конца года в девяти образовательных организациях пяти муниципалитетов края будут созданы 399 новых мест в учреждениях дополнительного образования детей.

Появится мобильный технопарк «Кванториум» – перевозная автомобильная станция, которая представляет собой настоящую технологическую лабораторию. Планируется, что мобильный «Кванториум» ежегодно в период с сентября по май будет работать в разных муниципальных районах. В период с июня по август его планируется использовать для реализации инженерных и профильных смен в лагерях.

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» проходит обновление материально-технической базы в 89 общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Камчатского края. На эти цели была предоставлена федеральная субсидия в размере около 200 миллионов рублей.

Всего в рамках нацпроекта «Образование» в 2020 году на Камчатке реализуется шесть региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Поддержка семей, имеющих детей» и «Социальная активность».

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