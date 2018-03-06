Тепличный комплекс накормит камчатцев недорогими овощами

Тепличный комплекс накормит камчатцев недорогими овощами

Уже в следующем году в Елизовском районе на территории Зеленовских озерков планируется начать строительство крупного тепличного комплекса. Новое производство призвано уже в 2019 году обеспечить край качественными недорогими огурцами и помидорами.

Как рассказал министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Александр Кучеренко, проект предполагает строительство современного тепличного комплекса с применением передовой инновационной технологии «Ultra Clima» на территории Зеленовских озерков.

«Подобных высокотехнологичных тепличных комплексов в Камчатском крае никогда не было. Он уникален как в части технического оснащения, так и по объемам производства. Планируется, что, когда производство будет выведено на полную мощность, на рынок региона будет поступать порядка 5,8 тыс. тонн огурцов и около 3,4 тыс. тонн томатов в год», – сообщил Александр Кучеренко.

Он отметил, что для Камчатки, производящей сегодня около 8–10 процентов собственных овощей, это существенный объем продукции. «Собственное производство овощей в крае занимает очень маленькую нишу. В основном этим занимаются личные подсобные и фермерские хозяйства, начинающие производители, получившие грант на этот вид деятельности, а также те, кто изначально работал с закрытым грунтом. Основная цель данного проекта – круглогодичное обеспечение жителей региона свежими овощами, доступными по цене. Отмечу также, что качество овощей будет достойным. Технология, которая будет использоваться при производстве, абсолютно безвредна как для человека, так и для экологии. Еще один важный момент – реализация проекта позволит создать более 200 новых рабочих мест», – добавил министр.

Планируемый объем инвестиций составит порядка 3,6 млрд рублей. В настоящее время ведется работа по оформлению земельных взаимоотношений. Ожидается, что до конца 2018 года инвестор – одна из компаний ГК «Ренова» – закончит все необходимые процедуры и получит разрешение на строительство. Запустить производство планируется в ноябре – декабре 2019 года.

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