На Камчатке отремонтируют семь отделений «Почты России»

На полях ВЭФ генеральный директор «Почты России» Николай ПОДГУЗОВ и губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН обсудили перспективы развития почтовых и финансовых услуг, модернизацию сети почтовой связи в регионе.

«Вопрос расширения логистической инфраструктуры края является одним из основных для развития региона. Необходимы решения по своевременной доставке почты в отдаленные и труднодоступные населенные пункты. Кроме того, нужно решить вопрос с ремонтом зданий «Почты России». Отделения, безусловно, должны выглядеть достойно», – сказал Владимир Илюхин.

Николай Подгузов отметил, что до конца этого года на территории Камчатки запланирован ремонт семи отделений. Два из них уже модернизированы в соответствии с новым форматом обслуживания клиентов.

«Жители Камчатского края являются активными пользователями услуг дистанционной торговли. За 8 месяцев 2018 года «Почта России» доставила в Камчатский край более 760 тысяч почтовых отправлений, что на 26 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для оперативной доставки растущих объемов почтовых отправлений нам необходима поддержка правительства края по развитию транспортной доступности», – отметил Николай Подгузов.

Стороны договорились о создании совместной рабочей группы для обсуждения ключевых векторов развития почтовой связи на территории Камчатского края.





Справка

Сеть отделений почтовой связи камчатского филиала «Почты России» насчитывает 112 отделений, 32 из них находятся в труднодоступных районах, почта в которые доставляется только авиационным и морским транспортом. Доставка почтового груза в районы края осуществляется авиацией Камчатского авиационного предприятия, мощности которого ограничены.