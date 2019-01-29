Матпомощь для оплаты услуг социальной гостиницы получили в прошлом году 287 камчатцев

287 камчатцев получили в прошлом году материальную помощь на частичную оплату стоимости услуг социальной гостиницы. Помощь в предоставлении услуг социальной гостиницы оказана на общую сумму около 3 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве социального развития и труда Камчатского края.

«За прошлый год 287 жителей Камчатского края смогли воспользоваться материальной помощью на частичную оплату стоимости услуг социальной гостиницы. Предоставление этой востребованной меры поддержки продолжится и в 2019 году. Компенсацией могут воспользоваться камчатцы, имеющие направления на обследование или лечение как в краевом центре, так и за пределами субъекта. Также с 1 января 2019 года данную поддержку без учета дохода могут получить неработающие пенсионеры старше 70 лет. Предельная стоимость проживания не должна превышать 2 тысяч рублей в сутки. Суммарный период проживания в год, подлежащий компенсации, – не более 21 дня. Материальная помощь оказывается гражданам, среднедушевой доход семьи которых не превышает 1,5 величины прожиточного минимума», – сказала министр социального развития и труда Камчатского края Инесса Койрович.

Министр подчеркнула, что без учета дохода семьи компенсация выплачивается людям, страдающим онкологическими заболеваниями или хронической почечной недостаточностью. Кроме того, этим категориям граждан возмещается стоимость проживания до 180 суток.

Подробную информацию можно получить в отделе социальной поддержки населения министерства по телефону 8 (415-2) 23-49-22.

Напомним, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин неоднократно заявлял о необходимости сохранения всех мер социальной поддержки для населения Камчатского края. Так, в 2018 году, несмотря на сложную экономическую ситуацию, было принято решение все меры поддержки, направленные на повышение рождаемости в субъекте, сохранить в полном объеме, в том числе за счет средств из краевого бюджета. Ежегодно региональные социальные пособия, выплаты и компенсации индексируются 1 января.