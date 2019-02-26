В детском технопарке «Кванториум» на Камчатке прошел день открытых дверей

Для школьников и их родителей провели экскурсию по обновленному «Кванториуму», в котором к двум существующим направлениям обучения теперь добавились пять новых. В дне открытых дверей также приняли участие заместитель Председателя Правительства Камчатского края Виктория Сивак и временно исполняющая обязанности министра образования и молодежной политики субъекта Александра Короткова.

Открытие «Кванториума» сделало доступными для камчатских школьников абсолютно новые образовательные направления: «Геоквантум» (геоинформатика), «Аэроквантум» (сборка, программирование и управление беспилотными летательными аппаратами), «Hi-tech» (электротехника, работа с 3D-принтерами и сканерами), «Промышленный дизайн» (разработка дизайна различных объектов и товаров), «Энерджиквантум» (изучение основных направлений альтернативной энергетики).

Напомним, пилотный вариант детского технопарка в мини формате был запущен на Камчатке в ноябре 2017 года по поручению Губернатора Владимира Илюхина за счет средств краевого бюджета. Обучение велось по двум направлениям: «Робототехника» и «Информационные технологии».



«В 2018 году Камчатский край стал одним из 12 субъектов, получивших из федерального бюджета около 80 миллионов рублей на приобретение современного оборудования для «Кванториума». 14 миллионов рублей из краевого бюджета были направлены на ремонт помещений, покупку мебели и обучение педагогических работников. Ввиду того, что «Кванториум» расположен на некотором отдалении от центра города, Губернатор Владимир Илюхин дал поручение приобрести два автобуса, которые будут доставлять в учреждение учеников большинства городских школ. На эти цели уже выделены средства, начаты конкурсные процедуры», – сказала Виктория Сивак.



В настоящее время детский технопарк «Кванториум – Камчатка» посещают более 800 ребят в возрасте от 7 до 18 лет.

«Занятия в «Кванториуме» ведут специалисты, прошедшие двойной отбор. Первым испытанием для них было всероссийское онлайн-анкетирование, следующий этап был уже очным – обучение по федеральной программе на базе «Сколково». Я бы хотел отметить, что даже после всего этого наши преподаватели продолжают получать новые знания. Еженедельно они выходят на связь с коллегами из других субъектов, обсуждают текущие вопросы, консультируются и обмениваются опытом», – объяснил директор детского технопарка «Кванториум – Камчатка» Андрей Юхин.



Напомним, в ходе Послания Федеральному Собранию 20 февраля этого года Президент России обратил внимание на необходимость обеспечения доступности дополнительного образования для всех детей страны. Владимир Путин также сообщил, что за три предстоящих года за счет расширения сети детских технопарков, кванториумов, центров цифрового, естественно-научного, гуманитарного развития будет создано порядка миллиона новых мест для дополнительного обучения детей.

Добавим, что детские технопарки «Кванториум» создаются в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» государственной программы «Развитие образования». Проект предусматривает создание в субъектах страны на условиях финансирования из федерального бюджета 85 детских технопарков до 2021 года.

Справка:

«Кванториум» – это новый российский формат дополнительного образования детей в сфере инженерных наук, основанный на проектной командной деятельности. Работа детского технопарка «Кванториум» направлена на формирование у детей оригинального мышления, включающего такие элементы как: изобретательство, самомотивация, умение работать в команде. Основная задача привить детям «инженерную культуру», т.е. понимание того, как работают механизмы, и из чего они состоят.