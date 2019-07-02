«Почта России» повышает зарплаты сотрудникам

«Почта России» запустила первый этап масштабной программы по повышению заработной платы сотрудникам основного производства. 1 мая в среднем на 20 процентов выросла заработная плата 48 тысяч сотрудников отделений почтовой связи в 17 регионах России, в том числе в Камчатском крае.

В программу повышения заработной платы включены почтальоны, операторы почтовой связи, начальники отделений и их заместители. В общей сложности на увеличение дохода сотрудников в ближайшие полтора года «Почта России» направит 11,5 млрд рублей.

«Одна из первоочередных задач «Почты России» – создать для наших сотрудников достойные условия труда. Это касается не только повышения заработной платы сотрудникам основных почтовых специальностей, но и приведения в порядок почтовых отделений, обновления транспортного парка, – отметил генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов. – Нам важно, чтобы сотрудники «Почты России» гордились своей работой, и руководство предприятия со своей стороны обеспечит необходимые для этого условия».

Программа предполагает поэтапную реализацию – второй этап стартует в ноябре 2019 года. Всего программа затронет 224 тысячи сотрудников «Почты России» и завершится в ноябре 2020 года.

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