Новая школа в Елизово готовится к сдаче

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН проверил ход работ в школе на улице Сопочной в Елизове. Сейчас в школе, которая станет одной из самых больших на Камчатке, завершается монтаж оставшейся части оборудования. С 1 августа бригады начали приводить в порядок помещения, а потом займутся расстановкой мебели.

Губернатор на протяжении всего периода строительства контролировал ход работ. Сейчас они находятся на завершающей стадии.

«Проделанной работой я доволен, но это не финальная точка. При необходимости нужно добавить людей на завершающий этап работ, потому что другого времени просто больше не будет – 1 сентября ребята должны пойти в новую школу. Кроме того, 7-10 дней должно остаться на тестирование и обкатку оборудования», – сказал губернатор Камчатского края.

В. Илюхин заверил, что 1 сентября обязательно придет на праздник в новую школу, если в рабочем графике главы субъекта не будет корректировок.

«С 1 августа помещения и прилегающую территорию начнет приводить в порядок трудовая бригада Елизовской средней школы №3: мыть кабинеты, протирать и расставлять мебель, сажать цветы и деревья. Школа рассчитана на 990 учеников, однако в этом году учащихся будет около 600 — многие родители в раздумье, и это понятно. Тем не менее, практически все классы, которые запланировано открыть в этом году, укомплектованы», – объяснил глава Елизовского муниципального района Роман Василевский.

По информации управления образования администрации Елизовского района свободные места еще есть в третьих, четвертых, пятых и восьмых классах.





Справка

Помещения школы разделены по возрастам: для первоклассников, для учащихся 2-4 и 5-11 классов. У каждой возрастной группы свой гардероб и своя зона отдыха. Здание образовательного учреждения включает в себя два блока. В блоке «А» будут находиться боевой тир с дальностью стрельбы 50 метров, блоки начальных классов, расположенные на 1 и 2 этаже, учебные помещения – 1-3 этажи, 2 физкультурных зала, библиотека, актовый зал, медицинский блок, помещения для психологической разгрузки, а также пищеблок и гардеробная. Блок «Б» является вспомогательным зданием. Там будут располагаться мастерские по обработке металла и древесины, кабинет домоводства для приготовления пищи и кабинет домоводства, оборудованный для теоретических и практических занятий с учащимися по кройке и шитью, а также кабинет информатики. Кроме того, в школе предусмотрена возможность инклюзивного образования – здание оборудовано пандусами и лифтом.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края