Тринадцать школьников претендуют на звание «Ученик года» Камчатки

В столице края 28 октября стартовал ежегодный конкурс «Ученик года». За победу в интеллектуальных и творческих состязаниях поборются 13 старшеклассников, сообщили в министерстве образования края.

Конкурс среди талантливых ребят проходит на Камчатке уже в седьмой раз и посвящен Году театра в России. В этом году конкурсантами стали школьники из Петропавловска-Камчатского и Вилючинска, Елизовского, Быстринского, Усть-Камчатского, Усть-Большерецкого, Олюторского, Соболевского, Тигильского, Пенжинского районов и поселка Палана.

«Наши участники – лучшие школьники региона, среди них – лауреаты конкурсов и олимпиад различных уровней и направлений. Ребятам предстоит на протяжении пяти конкурсных дней демонстрировать личные умения и таланты, творческий подход к прохождению испытаний», – отметила исполняющая обязанности министра образования края Евгения Орешко.

Конкурс торжественно открыли 28 октября в школе № 27 Петропавловска, в этот же день конкурсанты представили творческие презентации на тему «Оставь свой след» и приняли участие в краеведческом конкурсе «Моя малая родина».

Закрытие конкурса и торжественная церемония награждения состоятся 1 ноября в Камчатском дворце детского творчества. Победитель и лауреаты конкурса «Ученик года Камчатки» будут награждены денежными призами. Победитель также примет участие в заключительном этапе межрегионального конкурса «Ученик года».