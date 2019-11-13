Правовое просвещение молодежи в Камчатском крае

Избирательная комиссия Камчатского края активно готовится к проведению цикла мероприятий, приуроченных ко Дню молодого избирателя в 2020 году. По решению Центральной избирательной комиссии РФ ежегодно, каждое третье воскресенье февраля в стране проводится Всероссийский день молодого избирателя. Сегодня как никогда Российское государство нуждается в проведении эффективной молодежной политики, направленной на вовлечение молодых людей в общественно-политические, экономические и социальные процессы, происходящие в обществе.

Впервые день молодого избирателя был проведен в 2007 году. Стало традицией празднование Дня молодого избирателя проводить каждое третье воскресенье февраля.

В течение более десяти лет в муниципальных районах, городских округах Камчатки организуются разнообразные по форме и содержанию мероприятия, посвященные молодым и будущим избирателям. Подготовка и проведение Дня молодого избирателя становится одним из важнейших направлений деятельности избирательной комиссии края.

День молодого избирателя проводится в течение целого месяца — февраля. За этот срок проходят мероприятия для всех возрастов, начиная с открытых уроков и встреч с молодежью, участия в совместных мероприятиях с краевыми, районными и городскими организациями, оформлением информационных стендов в здании администраций, школ и библиотек края и заканчивая экскурсиями в Избирательную комиссию Камчатского края.

Перечень мероприятий по подготовке и проведению Дня молодого избирателя в Камчатском крае в 2019 году утвержден постановлением Избирательной комиссии Камчатского края от 15 января 2019 года № 55/291 «О проведении Дня молодого избирателя на территории Камчатского края 17 февраля 2019 года».

Перечень включал в себя конкретные мероприятия, время и место их проведения, категории и количество участников и организаторов. Подготовку и проведение Дня молодого избирателя Избирательная комиссия Камчатского края осуществляла при взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления, нижестоящими избирательными комиссиями, органами управления образованием, культурой, учреждениями общего, профессионального и высшего профессионального образования, учреждениями культуры, региональными отделениями политических партий, молодежными движениями, средствами массовой информации, при активном участии членов молодежных общественных объединений Камчатского края.

Мероприятия, проводимые избирательными комиссиями Камчатского края, были направлены на повышение правовой и политической культуры молодых и будущих избирателей, формирование гражданской ответственности, мотивацию молодых людей к участию в решении вопросов местного значения и на стимулирование участия молодежи в выборах. Работа по формированию правовых знаний у молодежи носила системный характер, основывалась на принципах комплексного подхода к процессу правового обучения. При этом использовались самые разнообразные формы и методы.

На сайте Избирательной комиссии Камчатского края создан раздел «День молодого избирателя», на котором размещена Программа проведения Дня молодого избирателя в Камчатском крае в 2019 году. Обеспечивалось информационное наполнение раздела, направленного на информирование о мероприятиях по правовой культуре избирателей, использовались Интернет-ресурсы администраций муниципальных районов для размещения информации о проведении Дня молодого избирателя в крае. Для встреч с молодыми избирателями охотно открывают свои двери и библиотеки края.

Турнир в общеобразовательных учреждениях Усть-Большерецкого муниципального района по теме «Я и мои права», организованный в рамках Дня молодого избирателя Усть-Большерецкой территориальной избирательной комиссией при поддержке Избирательной комиссии Камчатского края широко освещались в СМИ и получили высокую оценку участников.

В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню молодого избирателя, Избирательная комиссия Камчатского края совместно с Управлением по вопросам миграции УМВД России по Камчатскому краю провела торжественную церемонию вручения паспортов граждан Российской Федерации юным жителям города Петропавловска-Камчатского — будущим избирателям.

В Доме культуры «Юность» города Елизово в рамках Дня молодого избирателя состоялась интеллектуальная игра «Елизовский ИзбирQuest». Для участия в игре заявились 10 команд из школ и средних учебных заведений Елизовского района, где в числе организаторов выступили Елизовская ТИК, молодежный Парламент при Думе Елизовского муниципального района, молодежные организации, администрация Елизовского муниципального образования. Все участники были поощрены дипломами, а победители получили бейсболки с логотипом игры.

В Елизовской средней школе № 9 и в образовательном учреждении «Средняя школа № 45» Петропавловск-Камчатского городского округа прошли избирательные кампании по выборам Совета старшеклассников и Лидера школы. В кампании приняло участие более 600 школьников. За почетное место боролись двенадцать кандидатов. За участие в кампании ребята награждены поощрительными призами.

Состоялась встреча со студентами Камчатского медицинского колледжа и Камчатского политехнического техникума, в рамках программы «Молодой избиратель». В целях реализации программы, а также повышения уровня гражданской сознательности молодых людей края проведена лекция по основным вопросам избирательного права. Ребята узнали о том, как осуществляется образование (определение) избирательных округов, округов референдума, образование избирательных участков, о системе и статусах избирательных комиссий. В том числе, что такое право выдвижения кандидатов, условия выдвижения кандидатов, регистрация кандидатов, списки кандидатов, порядок определения результатов выборов, референдума и многое другое.

Олимпиада по вопросам избирательного права и избирательного процесса, в которой смогли принять участие студенты среднего профессионального образования и высших учебных заведений Камчатского края очной, заочной и дистанционных форм обучения, проведена Избирательной комиссией Камчатского края в целях более полного информирования избирателей, проявления интереса к избирательному законодательству и избирательному процессу и подготовки к сознательному участию в выборах.

В целях повышение правовой культуры участников избирательного процесса, интереса к общественной жизни, воспитание патриотизма и гражданской позиции граждан состоялась встреча с волонтерами регионального отделения общественной организации инвалидов «ДИАР», которые будут принимать участие в организации обеспечения избирательных прав маломобильных и престарелых граждан в день голосования. Волонтеров этой общественной организации познакомили с процессом подготовки и проведения выборов, с законодательством в области избирательного права, с работой членов ТИК и УИК, с их правами и обязанностями в рамках выборного процесса. Напомнили, что они не могут представлять интересы кандидатов и проводить агитацию.

«День молодого избирателя» с личным составом войсковой части на территории Камчатского края становится доброй традицией проведения мероприятий в рамках Дня молодого избирателя.

С 1 февраля по 1 марта 2019 годав рамках мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя в Камчатском крае, проходил цикл встреч и лекций для старшеклассников. Более 500 человек из числа учеников 9-11 классов школ краевого центра приняли участие в экскурсиях, организованных Избирательной комиссией Камчатского края совместно с Управлением образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. В завершение встреч ребятам наглядно демонстрировали работу комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2017), а также вручили информационные материалы с символикой Избирательной комиссии Камчатского края.

«Молодёжь: свобода и ответственность» — так назывался Форум молодёжи Усть-Большерецкого муниципального района. На площадке Межпоселенческого Дома культуры собрались представители молодёжного движения в районе, учащаяся молодёжь, депутаты Собраний депутатов поселений, организаторы волонтерского движения в муниципальном районе. Реализация идеи Форума состояла из двух частей: первая — услышать от участников как соотносятся границы свободы и ответственности членов нашего общества, насколько молодой человек готов способен и готов нести ответственность за выбор своих действий и поступков. Вторая — показать на конкретных примерах, что молодёжь Усть-Большерецкого района в большинстве готова отвечать за свои поступки и приносить пользу обществу.

В соответствии с Программой проведения Дня молодого избирателя на территории Камчатского края проведено более 130 мероприятий, в которых приняли участие свыше 8 тысяч молодых и будущих избирателей, что говорит об интересе молодежи к избирательной системе в целом и о готовности к активному участию в избирательных процессах.

Главным итогом Дня молодого избирателя в Камчатском крае стали новые знания и навыки, а также возросший интерес молодежи к избирательной, гражданско-правовой проблематике. Победители и активные участники проведенных мероприятий получили Дипломы, благодарности, ежегодники, блокноты, ручки, Конституцию РФ, памятные призы и сувениры с символикой Избирательной комиссии Камчатского края.

Информация о Дне молодого избирателя оперативно поступала на аккаунты избиркомов края в социальных сетях «Instagram», «Facebook», «ВКонтакте».

Таким образом, Избирательная комиссия Камчатского края, ищет новые формы и методы работы с членами избирательных комиссий всех уровней, организаторами выборов, другими участниками избирательного процесса, избирателями разных возрастных, социальных и образовательных категорий, анализирует, планирует использование наработанных технологий в 2020 году.