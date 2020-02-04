Календарь 10–16 февраля 2020 года

10 февраля

В 1923 году постановлением Камчатского губревкома антисоветское в 1918–1922 годы селение Завойко переименовано в Елизово.

День пограничного корабля обеспечения (ПКО) «Сергей Судейский» (1982 г.).

11 февраля

Родился Владимир Геннадиевич Резванов, генеральный директор ООО «Авача-Трал» (1949 г.).

Родилась Марина Александровна Ништа, руководитель агентства по ветеринарии Камчатского края (1963 г.).

В 1937 году местные авиаторы совершили первые полеты на самолетах с аэродрома, располагавшегося в районе 6 километра елизовского шоссе.

12 февраля

60 лет со дня рождения Виктора Николаевича Кваши, председателя СХПК «Кам-Агро» (1960 г.).

В 1967 году на Петровской сопке в Петропавловске был открыт первый трамплин.

В 1999 году на Камчатке были вручены первые на Дальнем Востоке страховые свидетельства государственного пенсионного страхования.

13 февраля

Родился Сергей Геннадьевич Филатов, руководитель управления Федерального казначейства по Камчатскому краю (1975 г.).

14 февраля

Родилась Надежда Григорьевна Вовнянко, председатель Совета депутатов сельского поселения «село Ивашка» Карагинского района (1989 г.).

В 1964 году была введена в эксплуатацию Петропавловская швейная фабрика (ныне – ООО «Надежда-Новинка»).

В 1992 году Камчатский областной совет народных депутатов принял решение об открытии аэропорта Елизово для приема иностранных воздушных судов.

В 2004 году Камчатскому камерному оркестру постановлением губернатора области было присвоено имя Георгия Аввакумова.

15 февраля

В 1926 году был образован Камчатский пограничный отряд. Его подразделения сейчас входят в состав пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району.

16 февраля

Родился Валерий Владимирович Артемьев, глава Атласовского сельского поселения Мильковского района, председатель Собрания депутатов Атласовского сельского поселения (1966 г.).