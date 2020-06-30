Уже более 60 тысяч камчатцев проголосовали по поправкам в Конституцию РФ

Сегодня, 1 июля, – завершающий день общероссийского голосования. Онодлилось семь дней, начиная с 25 июня, когда свою работу в крае начали 179 избирательных участков. Также 105 участков традиционно для нашего рыбацкого региона находились в море. Еще раньше проголосовали земляки, которые живут или работают на отдаленных труднодоступных территориях.

Голосование было растянуто во времени и пространстве, чтобы свести до минимума риск для людей. А принятые в условиях пандемии меры безопасности можно считать беспрецендентными.

Камчатцы, судя по результатам, активно воспользовались возможностью выбрать удобные для себя время и место, чтобы выразить свое мнение по жизненно важному вопросу. Жители края активно голосовали на своих родных избирательных участках, а также «на работе», в крупных трудовых коллективах.

К землякам в возрасте 65 плюс члены избиркомов в обязательном порядке приходили на дом, приглашая к участию. Проголосовать на дому имеют право и другие категории земляков, которые по тем или иным причинам не могут надолго оставить свои квартиры.

С энтузиазмом восприняли камчатцы и приглашение проголосовать на придомовых территориях и площадках дачных СОТов, отмечая, что это очень удобно и безопасно.

Как сообщили в избиркоме края, по состоянию на 20 часов 29 июня 60 722 человека уже приняли участие в общероссийском голосовании, что составило 25,61 процента от общей численности.

В Алеутском районе выразили свою гражданскую позицию 253 избирателя, в Быстринском – 729, в Мильковском районе – 2 350, в Соболевском – 467, в Усть-Большерецком – 1 393, в Усть-Камчатском – 4 013, в Карагинском – 937, в Олюторском – 1 977, в Пенжинском – 858, а в Тигильском районе свою волю изъявили 2 222 человека. В Елизовском районе на избирательные участки явились 13 305 избирателей, в Вилючинске – 5 111 человек. В краевой столице проголосовало самое большее количество избирателей – 27 107.

Председатель Общественной палаты края Алексей Костылев рассказал о мерах контроля за нарушениями. По его словам, избирательные участки оснащены камерами видеонаблюдения, 920 общественных наблюдателей в режиме онлайн передают информацию о происходящем на участках.

«За ходом голосования наблюдают, во-первых, через камеры, что мешает каким-то образом сфальсифицировать или вбросить бюллетени, то есть контроль более чем хороший. 920 наших общественных наблюдателей работают. Пока мы не видели никаких нарушений, хотя проходили голосования и с выездом на дом, и на придомовых территориях, и в производственных коллективах, и, естественно, на избирательных участках. Уверен, что и дальше в Камчатском крае голосование будет проходить достойно и честно», – сказал Алексей Костылев.

В среду, 1 июля, выходной день, с 8 до 20 часов камчатцев вновь ждут на избирательных участках. «Уже 1 июля Камчатка покажет, что мы неравнодушны к этому мероприятию, к событиям в стране, от нашего решения действительно зависит наше будущее», – рассказала председатель избирательной комиссии Камчатского края Инга Иринина.