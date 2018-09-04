Владимир ИЛЮХИН: «Президент озвучил взвешенные и рациональные предложения»

Президент России Владимир ПУТИН выступил с обращением относительно изменений в пенсионное законодательство, ранее предложенных Правительством РФ.

Напомним, первое чтение законопроекта в Государственной Думе РФ стало лишь стартом дискуссии. Тогда Владимир Путин подчеркнул, что даже такое необходимое решение должно приниматься исключительно после всесторонней широкой дискуссии и при обязательном учете мнения граждан.

В Камчатском крае по инициативе губернатора Владимира Илюхина больше месяца назад была создана рабочая группа по обсуждению и выработке предложений по изменению пенсионного законодательства, где свои мнения озвучили представители различных ведомств, краевых и федеральных учреждений, профсоюзов и общественных организаций.

«Президент озвучил взвешенные и рациональные предложения с пониманием того, что в этой ситуации будут максимально учтены интересы наших граждан. Для Камчатки, конечно, очень важным является предложение по сохранению действующих условий назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера. Но не менее важным является право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, выравнивание увеличения пенсионного возраста для мужчин и женщин, сохранение льгот для отдельных категорий», – отметил Владимир Илюхин.

Кроме того, губернатор отметил необходимость тщательно проработать вопрос сохранения действующих региональных льгот.