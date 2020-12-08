Фредди МЕРКЬЮРИ, Рената ЛИТВИНОВА, Сальвадор ДАЛИ… Могли бы эти звезды когда-нибудь сойтись вместе? А вот у одной нашей землячки все они мирно уживаются в ее квартире. И Фредди, и Рената, и Сальвадор – куклы, сотворенные руками мастера Юлии КАДУШИНОЙ. Выставка ее работ «А куклы как люди» была открыта в Елизовской центральной библиотеке до 1 декабря.

У Юлии нет профессионального художественного образования, она – самоучка. Однако это не помешает ей получать награды самых престижных отечественных и зарубежных конкурсов. На Российской премии искусств блистала ее куколка Эсмеральда, на Неделю русского искусства во Францию Юля отправила красавицу Пелагею, а на выставку в Тель-Авив летали сразу три ее творения – Ангелы мира. Интересно, поверили бы именитые французские и израильские эксперты в то, что еще 5 лет назад автор этих прелестных кукол даже не знала о существовании полимерной глины?

– Я родилась в Ленинграде, в семье музыкантов, – рассказывает Юлия Кадушина. – Моя мама водила меня по бесконечным выставкам и концертам. Искусством и красотой я напитывалась с детства. На Камчатку мы приехали уже в 1990 году. Сколько помню себя, я постоянно что-то шила и мастерила. Да и работа меня всегда стимулировала творить. Я тружусь музыкальным руководителем в детском саду, мы без остановки шьем костюмы, украшаем залы… А вот как получилось, что полимерная глина так долго не попадала ко мне в руки? Я не знаю. Но как только я о ней услышала, пошла и купила на пробу самую дешевую… И потом меня было уже не остановить!

За эту пятилетку Юлия Кадушина сотворила более 30 кукол и бессчетное количество сувениров. О первой своей работе она вспоминает с улыбкой:

– Это была такая страшненькая, нелепая куколка. Но это я сейчас понимаю, а тогда она казалась мне просто верхом совершенства! И я подарила ее своей подруге.

Юлия – очень упорный мастер: она с интересом проштудировала все, что имелось по кукольной теме во Всемирной паутине, нашла для себя творческие ориентиры и стала каждый день оттачивать свои умения. Потренировавшись на безымянных куколках, Юлия начала пробовать делать куклы знаменитых людей. И первой такой звездой, воплощенной в глине, стала Диана Арбенина. У этого «первенца», кстати, очень интересная судьба. Спустя короткое время после появления на свет Дианы кукольной она была подарена Диане настоящей. Арбенина приезжала на Камчатку с концертом, а ее поклонница Юлия Кадушина вручила ей куклу вместо цветов.

Верит ли мастер в то, что в куклах живет магия? Правда ли, что у каждой из них своя энергетика?

– Недаром же во многих культурах кукол наделяют особыми магическими свойствами, – рассуждает автор. – Я много перечитала на эту тему, и, если начну делиться с каждым своими мыслями на сей счет, многие меня сочтут, мягко говоря, странной. При этом, заметьте, некоторые люди, даже не веря во все это волшебство, кукол очень боятся. Я верю в то, что в них живет энергия. Со своими куколками я всегда почтительно здороваюсь. Да и название моей выставки говорит само за себя.

Как происходит творческий процесс? Как лепятся новые суперзвезды?

– Все начинается с того, что я просыпаюсь однажды с четкой мыслью, что следующим моим героем станет… например, Монсеррат Кабалье, – рассказывает мастер. – Но я никогда не сажусь тут же лепить. Вынашиваю своего персонажа, погружаюсь в него: смотрю видео с этим человеком, слушаю его интервью, читаю о разных фактах. Фотография, кстати, – не лучший ориентир для художника. Чтобы уловить характер, нужна динамика. А фото статично, на нем – одна эмоция из миллиона, и не факт, что она та самая, говорящая.

И только тогда, когда автор выносит новую куклу в голове, начинается ручная работа. Глину Юлия уже давно покупает только самую лучшую, ту, которая сможет передать все тонкости. Чтобы не ошибиться в пропорциях и нюансах, перед мастером всегда лежит специальная литература – анатомические справочники и учебники. Что помогает кукольнице в работе? В ход идут кисти разного калибра, а также содержимое маникюрных наборов и даже стоматологические инструменты. Лепить и перелепливать она может бесконечно, пока не добьется идеала. Иногда на это уходят часы, а иногда недели и месяцы.

– С трудом у меня получался Майкл Джексон, – рассказывает Юлия. – У афроамериканцев несколько иное строение черепа, и плюс к этому у Майкла, как мы помним, было много пластических операций… И я все никак не могла его правильно собрать: то челюсть вываливалась, то глаза не туда шли… Но дольше всех я лепила Фредди Меркьюри, и тут уже были совсем другие причины. Когда я его только начала делать, у меня умерла мама… А вместе с ней во мне умерло желание творить. Доделала я Фредди только через полгода. Долго моей, уже готовой, Монсеррат пришлось ждать его. Но в итоге этот волшебный дуэт все же получился, и сейчас он представлен на моей персональной выставке.

После того как голова, а затем и другие части тела вылеплены, Юлия ставит их запекать. Печет свои творения кукольница в самой обычной домашней духовке. Муж и дети уже давно привыкли к тому, что в печке может готовиться не кулинарный шедевр, а чьи-нибудь очередные руки или ноги.

– Затем к запеченной, уже твердой, голове клеятся волосы, – объясняет мастер тонкости своей работы. – Они, кстати, натуральные. Но не человеческие, а козьи. Я их выписываю на заказ. И, если нужно, дорабатываю сама. Вот королеве Елизавете волосы пришлось местами утюжком разглаживать, местами плойкой закручивать… Все почти по-настоящему.

Куклу надо еще раскрасить красками, сделать тело, прикрепить все конечности и, конечно же, приодеть! Всю одежду для своих кукол Юля тоже шьет сама. И шелковые сарафаны для русских красавиц, и кожаные брюки для рок-певицы, и даже пальто для английской королевы… Знакомые кукольницы Кадушиной знают: прежде чем выбросить лоскуток ткани или поломанную серьгу, надо обязательно поинтересоваться у Юлии, а вдруг пригодится для гардероба ее героев.

– Я всему найду применение, – смеется Юлия. – Недавно вот попросила одну добрую женщину общипать своих курочек для очередной моей куколки. Она надергала мне целый мешок красивых рябеньких перышек, и в итоге у меня получилась замечательная Птица Гамаюн.

Дорогое ли это удовольствие – мастерить кукол, интересуемся у мастера.

– Вы даже не представляете насколько! Если бы муж знал точные цифры, он бы быстро прикрыл мою мастерскую, – смеется Юлия.

Ну а пока домашние не догадываются о масштабах утекающих из бюджета средств, Юлия активно привлекает их к своему любимому делу. Старшей дочери она отсылает фото своих работ, чтобы получить консультацию. Дочь – профессиональный художник – всегда подскажет, где что добавить, а где отрезать. Муж со старшим сыном всегда помогут выпилить подставку или смастерить какую-то деталь. А младший шестилетний сынок помогает уже тем, что не мешает. В семье действует негласный закон: если мама работает, ее трогать нельзя.

Бывает, что Юлию просят сделать кукол на заказ – к юбилею или другому значимому событию. Она соглашается, но далеко не всегда.

– Это очень ответственно, – объясняет кукольница. – Я человек не особо уверенный, несмотря на регалии, на международные премии и награды, я всегда сомневаюсь, а вдруг человеку не понравится его кукла. С большей радостью я соглашаюсь делать тех, с кем знакома лично. Если я хорошо знаю героя или мне предоставят его видео, подробно расскажут о нем, тогда кукла может получиться.

Кто из знаменитостей станет следующей куклой? Кто уже живет у мастерицы в голове?

– Сейчас я болею Лайзой Минелли, она такая яркая, интересная, – делится планами автор. – А вообще, задумок тьма. Вот не знаю, успею ли объять необъятное. У меня их столько в голове живет, и каждый требует: Юля, давай меня!

Яна ЩЕГОЛИХИНА

Фото из архива Юлии КАДУШИНОЙ

Инстаграм мастера – @junona.77