Чемпион «Берингии-2019» Вячеслав ДЕМЧЕНКО примет участие в гонке в этом году

Такая возможность у московского каюра появилась благодаря поддержке Ирины ЯРОВОЙ. Вице-спикер Госдумы помогла организовать перевозку собак самолетом Аэрофлота.

Рейс прилетел на Камчатку утром, 17 января. Вячеслав Демченко привез 14 собак. Хотя по новым правилам авиакомпании один пассажир может перевозить только одно животное.

«Тренировки мы начали заранее, ездили на разные соревнования разные. Тут проблем не было. Сложнее было организовать перелёт на Камчатку. Сначала мы начали звонить всем знакомым. Потом я решил через «личный кабинет» обратиться к Ирине Яровой. Буквально на следующий день нам уже позвонили и сказали, что авиакомпания примет нас на борт. Сложности возникли, потому что у «Аэрофлота» поменялись правила. И когда нам сообщили от представителя депутата, что проблема решена, мы очень обрадовались. Из «Аэрофлота» также сообщили, что по запросу Ирины Яровой делают для нас исключение», - поделился Вячеслав Демченко.

Как сообщает оргкомитет «Берингии», каюр в этом году примет участие в гонке в третий раз. Анна Ерёмина, победительница «Берингии-2020», пойдёт с ним в качестве помощницы, с группой сопровождения. Сын Вячеслава, Арсений Демченко, в этом году дебютирует в «Дюлине».

Московский каюр дважды становился призёром «Берингии». В свой дебют, в 2018 году он стал вторым в общем зачёте. А в 2019 году занял первое место. Его напарница Анна Ерёмина завоевала золото «Берингии» в прошлом году. Также они оба в разные годы получили приз памяти Самарского.

«В этом году я пойду в группе сопровождения, на снегоходе. Моей основной задачей будет помощь группе сопровождения, а в свободное время буду помогать кормить, одевать попоны на собак. Гонщику на маршруте тяжелее, чем человеку на снегоходе. Я могу сравнить, ведь прошла гонку и так, и так. Планировали идти в гонку двумя командами, но прошлый год стал для нас сложным. Финансово тяжело прилететь из Москвы на Камчатку и привезти с собой 28 собак», - рассказала Анна Ерёмина.

Большая часть привезённых 14 собак уже несколько раз проходили маршрут «Берингии», но среди них есть и 5 новичков. В свободное от соревнований время они катают туристов на питомнике ездовых собак «Северный» в Москве. На этих же собаках Арсений Демченко, сын Вячеслава, примет участие в детской гонке «Дюлин». Ездовым спортом он занимается недавно и это первые его соревнования.

«Раньше интереса не было, а сейчас хочу попробовать. Я приехал на Камчатку, где почти все занимаются ездовым спортом. Не всё будет так просто. Но я очень рад за отца. Если мне понравится, буду стремиться к его уровню», - поделился Арсений Демченко.

«Берингия» в этом году стартует 28 марта. На дистанцию 950 километров выйдут 13 каюров. Маршрут гонки проходит от Эссо до Паланы.